Подводный гигант: тоннель через Берингов пролив может растянуться на 112 км
Подводный гигант: тоннель через Берингов пролив может растянуться на 112 км

Опубликовано: 5 ноября 2025 01:30
С 1990-х годов продолжается изучение потенциальных технологий для реализации данного строительного проекта.

Виктор Разбегин, автор концепции тоннеля между Чукоткой и Аляской, уточнил, что минимальное расстояние между этими территориями по проливу составляет 83 километра, рассказал эксперт изданию РИА Новости.

Однако при проектировании учитывают не только саму ширину пролива, но и протяжённость подходов с обеих сторон.

Именно поэтому итоговая протяжённость будущего тоннеля, в зависимости от маршрута, оценивается в пределах от 98 до 112 километров.

Учёный пояснил, что трасса не следует строго по кратчайшей линии, так как по центру пролива расположены острова Ратманова и Крузенштерна.

Расстояние между этими островами всего 4,5 километра, что делает их удобными для размещения части конструкции.

Проектировщики планируют провести тоннель как раз через эти острова, чтобы оптимизировать стройку.

Специалист отметил, что исследование технических аспектов этого амбициозного сооружения продолжается ещё с 1990-х годов.

Одна из наиболее реальных моделей предусматривает прокладку двух туннелей для движения транспорта, а также дополнительного сервисного тоннеля, соединённого с ними ходами для технического обслуживания.

Ранее Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, и специальный представитель президента сообщил, что на возведение такого тоннеля с применением новых разработок уйдет менее 8 миллиардов долларов.

По его словам, на реализацию может потребоваться менее восьми лет.

Юлия Аликова
Город
