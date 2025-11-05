Выборг хранит тайны: рабочие нашли кинжал кавказских горцев

Во время проведения работ по укреплению Северного вала в городе Выборг рабочие обнаружили предмет, представляющий собой кинжал, характерный для жителей Кавказа, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.
Находка была выявлена на глубине около одного метра. По предварительным данным, клинок изготовлен в XIX столетии и напоминает традиционное холодное оружие типа «кама».
В настоящее время этот предмет передан специалистам Выборгского замка для проведения реставрации и оценки исторической значимости.
Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой отметил:
«Сейчас кинжал находится на реставрации и экспертизе у специалистов Выборгского замка. Если его ценность подтвердится, находка пополнит коллекцию музея и расскажет нам новую главу из прошлого Выборга».
Артефакт может стать новым экспонатом местной музейной коллекции при подтверждении его уникальности.
Ранее сообщалось, что на раскопках города Ниен в Петербурге археологи обнаружили водопровод XVII века.