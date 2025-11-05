Городовой / Город / Выборг хранит тайны: рабочие нашли кинжал кавказских горцев
Выборг хранит тайны: рабочие нашли кинжал кавказских горцев

Опубликовано: 5 ноября 2025 03:30
Археологи предварительно отнесли найденный артефакт к XIX веку и отметили его сходство по форме с традиционными кинжалами «кама».

Во время проведения работ по укреплению Северного вала в городе Выборг рабочие обнаружили предмет, представляющий собой кинжал, характерный для жителей Кавказа, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Находка была выявлена на глубине около одного метра. По предварительным данным, клинок изготовлен в XIX столетии и напоминает традиционное холодное оружие типа «кама».

В настоящее время этот предмет передан специалистам Выборгского замка для проведения реставрации и оценки исторической значимости.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой отметил:

«Сейчас кинжал находится на реставрации и экспертизе у специалистов Выборгского замка. Если его ценность подтвердится, находка пополнит коллекцию музея и расскажет нам новую главу из прошлого Выборга».

Артефакт может стать новым экспонатом местной музейной коллекции при подтверждении его уникальности.

Ранее сообщалось, что на раскопках города Ниен в Петербурге археологи обнаружили водопровод XVII века.

Автор:
Юлия Аликова
