Крошки под надзором: в Петербурге поддержали идею ограничить кормление птиц

В последние годы в Петербурге наблюдается рост численности пернатых. Как сообщили в городском Комитете по природопользованию, увеличение их популяции связывают с частым подкормом птиц жителями города.
Этот вопрос стал предметом обсуждения и получил поддержку идеи введения ограничений на кормление пернатых, сообщает 78.ru.
Ограничение кормления птиц предложено с учётом мнения большинства орнитологов, которые считают такую практику вмешательством в естественный ход природных процессов.
Птицы, по словам специалистов, могут доставлять неудобства горожанам, портить имущество и даже проявлять агрессию по отношению к людям. Кроме того, пернатые способны распространять опасные инфекции.
Ранее в Музее городской скульптуры для депутатов города была проведена презентация, где показали примеры вреда от кормления птиц возле памятников. Иллюстрации демонстрировали, как страдают объекты культурного наследия.