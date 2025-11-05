Городовой / Город / Крошки под надзором: в Петербурге поддержали идею ограничить кормление птиц
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Из Северной столицы к Южному континенту: полярники ушли на полгода в 71-ю антарктическую экспедицию Город
Остывшие батареи — горячее дело: из‑за холода у 98‑летнего ветерана войны в Ленобласти возбудили уголовное дело Город
«До 10 ноября»: Колесов обратился к водителям Петербурга с призывом срочно сменить резину Город
Россия обошла весь мир: создан первый в мире экспресс‑тест на «тихого убийцу» — гепатит С Город
По нулям: Петербург встречает предзимье уже на следующей неделе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Крошки под надзором: в Петербурге поддержали идею ограничить кормление птиц

Опубликовано: 5 ноября 2025 02:30
Крошки под надзором: в Петербурге поддержали идею ограничить кормление птиц
Крошки под надзором: в Петербурге поддержали идею ограничить кормление птиц
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Большинство орнитологов придерживаются мнения, что подкормка птиц представляет собой вмешательство в естественные процессы.

В последние годы в Петербурге наблюдается рост численности пернатых. Как сообщили в городском Комитете по природопользованию, увеличение их популяции связывают с частым подкормом птиц жителями города.

Этот вопрос стал предметом обсуждения и получил поддержку идеи введения ограничений на кормление пернатых, сообщает 78.ru.

Ограничение кормления птиц предложено с учётом мнения большинства орнитологов, которые считают такую практику вмешательством в естественный ход природных процессов.

Птицы, по словам специалистов, могут доставлять неудобства горожанам, портить имущество и даже проявлять агрессию по отношению к людям. Кроме того, пернатые способны распространять опасные инфекции.

Ранее в Музее городской скульптуры для депутатов города была проведена презентация, где показали примеры вреда от кормления птиц возле памятников. Иллюстрации демонстрировали, как страдают объекты культурного наследия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью