«Чумной форт» вновь на страже: Кронштадт стал центром борьбы с эпидемиями

Кронштадт вновь стал площадкой для противодействия инфекциям. Здесь стартовали международные учения команд по быстрому реагированию в чрезвычайных ситуациях.
В них участвуют вирусологи из 30 стран мира. Это уже четвертые по счету такие учения, проходящие на базе Музея военно-морской славы, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
Зачем нужны такие учения
В мире сейчас работают 50 мобильных лабораторий, разбросанных по 18 странам. Их основная задача — быстро выявлять и бороться с разными опасными заболеваниями.
Среди них такие грозные болезни, как чума, холера и лихорадка Денге. Несмотря на развитие медицины, эти болезни все еще могут привести к серьезным последствиям и даже смерти.
Почему Кронштадт — подходящее место
Кронштадт считается родиной российской эпидемиологии. В историческом форте «Александр I» еще в прошлом веке была создана первая в России противочумная лаборатория, сообщает Рен ТВ.
Это делает город символичным местом для проведения подобных международных учений.
В Петербурге обострилась ситуация с ОРВИ
В то же время в Петербурге наблюдается рост случаев острых респираторных вирусных инфекций. За прошлую неделю заболеваемость увеличилась на 86,3%, а в Ленобласти — на 31%.
Главными причинами роста являются коронавирус и парагрипп, причем новый штамм коронавируса уже считается частью сезонных инфекций.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дополнительных карантинных ограничений вводить не будут. Она рекомендует соблюдать личную гигиену, а также использовать маски, пишет ТАСС.
Несмотря на рост респираторных заболеваний, случаев гриппа пока немного, и серьезных опасений они не вызывают.