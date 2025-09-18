Городовой / Общество / «Чумной форт» вновь на страже: Кронштадт стал центром борьбы с эпидемиями
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Чумной форт» вновь на страже: Кронштадт стал центром борьбы с эпидемиями

Опубликовано: 18 сентября 2025 16:31
Эпидемиолог
«Чумной форт» вновь на страже: Кронштадт стал центром борьбы с эпидемиями
globallookpress/ Ilya Moskovets

Вирусы и инфекционные заболевания не знают границ. Несмотря на успехи в медицине, новые вспышки могут возникнуть где угодно.

Кронштадт вновь стал площадкой для противодействия инфекциям. Здесь стартовали международные учения команд по быстрому реагированию в чрезвычайных ситуациях.

В них участвуют вирусологи из 30 стран мира. Это уже четвертые по счету такие учения, проходящие на базе Музея военно-морской славы, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Зачем нужны такие учения

В мире сейчас работают 50 мобильных лабораторий, разбросанных по 18 странам. Их основная задача — быстро выявлять и бороться с разными опасными заболеваниями.

Среди них такие грозные болезни, как чума, холера и лихорадка Денге. Несмотря на развитие медицины, эти болезни все еще могут привести к серьезным последствиям и даже смерти.

Почему Кронштадт — подходящее место

Кронштадт считается родиной российской эпидемиологии. В историческом форте «Александр I» еще в прошлом веке была создана первая в России противочумная лаборатория, сообщает Рен ТВ.

Это делает город символичным местом для проведения подобных международных учений.

В Петербурге обострилась ситуация с ОРВИ

В то же время в Петербурге наблюдается рост случаев острых респираторных вирусных инфекций. За прошлую неделю заболеваемость увеличилась на 86,3%, а в Ленобласти — на 31%.

Главными причинами роста являются коронавирус и парагрипп, причем новый штамм коронавируса уже считается частью сезонных инфекций.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дополнительных карантинных ограничений вводить не будут. Она рекомендует соблюдать личную гигиену, а также использовать маски, пишет ТАСС.

Несмотря на рост респираторных заболеваний, случаев гриппа пока немного, и серьезных опасений они не вызывают.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».