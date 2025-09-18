Особняк Слепцова в Петербурге: адрес, где прошлое уживается с арт-сценой

Дом-памятник XIX века, где история встречается с современным искусством.

В XVIII веке на участке № 9 по Большой Конюшенной стояли деревянные дома и службы. К середине столетия их сменили каменные строения.

В XIX веке в этих стенах жил инженер и предприниматель Николай Путилов — один из создателей Обуховского и Путиловского заводов, инициатор строительства морского порта и канала.

От Сильванской к Слепцову

С 1885 года дом принадлежал Татьяне Сильванской. В 1899-м архитектор Леонид Фуфаевский добавил третий этаж и устроил парадную лестницу.

Уже в 1902-м новый владелец, гвардейский офицер Василий Слепцов, поручил тому же архитектору радикально обновить фасад в стиле модерн.

Архитектура модерна

Фасад получил витрины с округлыми углами, резной песчаник и растительный орнамент. Средний ризалит венчает фигурный парапет с вазами. Дверные створки украшены тонкой ковкой и резьбой, сохранившейся до наших дней.

Внутри — лепные плафоны, изразцовые печи, просторный вестибюль в стиле эклектики.

Уникальные детали

Особняк хранит редкие элементы декоративного искусства. В парадной сохранился витраж с геральдическим медальоном, выполненным в технике многослойного травления.

В одном из флигелей можно увидеть фиолетовые стеклянные кирпичи Фальконье с рельефной звездой — сегодня это настоящая редкость.

Современность

После десятилетий школьного и административного использования особняк в 2010-е годы превратился в культурное пространство.

С 2016 года здесь работает "Этюд-театр", созданный на базе мастерской В. М. Фильштинского — молодой коллектив, ставящий камерные спектакли и эксперименты с новой драматургией.

Сегодня "Особняк" объединяет театр, выставки и творческие события, а исторические интерьеры служат живым фоном для современной арт-сцены Петербурга.