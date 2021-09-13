Ашраф Гани

Байден: Россия и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

Россия и Китай рассчитывали, что Соединенные Штаты Америки будут бесконечно пытаться стабилизировать ситуацию в Афганистане и при этом тратить на это миллионы долларов. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден, сообщает ТАСС.