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Ашраф Гани

Политика
Талибы нашли в доме у вице-премьера Афганистана слитки золота
Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация) обнаружили 6,5 млн долларов и слитки золота в доме у вице-премьера Афганистана Амруллы Салеха. Об этом рассказал в Twitter афганский активист Мухаммад Джалал.
13 сен 2021 15:45
Политика
МИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Афганистане на президента Гани
За то, что сейчас творится в Афганистане, ответственен находившийся на посту президента республики Ашраф Гани. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
19 авг 2021 18:01
Политика
Жозеп Боррель: США тратили на Афганистан 300 миллионов долларов каждый день
Военная операция Соединенных Штатов Америки в Афганистане ежедневно обходилась американскому бюджету в 300 миллионов долларов. Об этом на заседании комитетов Евросоюза объявил верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
19 авг 2021 16:03
Политика
В результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула погибли 12 человек
С момента захвата Кабула запрещенным в России радикальным движением «Талибан» в аэропорту афганской столицы погибли 12 человек. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на талибов и представителей блока НАТО, сообщает ТАСС.
19 авг 2021 11:19
Политика
Журналист Муслим Ширзад: талибы казнили в Кандагаре четырех афганских командиров
Члены запрещенного в России радикального движения «Талибан» казнили в Афганистане четырех афганских командиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника местного телеканала TOLOnews Муслима Ширзада.
19 авг 2021 10:59
Политика
Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага афганцам
Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» открыли огонь по участникам митинга в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в стране.
18 авг 2021 13:01
Политика
Боевики «Талибана» покатались на карусели в захваченной столице Афганистана
После захвата Кабула боевики запрещенного в России радикального террористического движения «Талибан» для развлечения воспользовались досуговой инфраструктурой афганской столицы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Ressentiment, сообщает «Лента.ру».
17 авг 2021 13:44
Политика
Талибы в Афганистане объявили всеобщую амнистию и призвали население возвращаться к работе
Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию в Афганистане и призвало население вернуться к работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
17 авг 2021 12:35
Политика
Байден: Россия и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане
Россия и Китай рассчитывали, что Соединенные Штаты Америки будут бесконечно пытаться стабилизировать ситуацию в Афганистане и при этом тратить на это миллионы долларов. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден, сообщает ТАСС.
17 авг 2021 08:44
Политика
Афганские телеканалы заменили развлекательные передачи трансляцией чтения Корана
Телеканалы Афганистана резко изменили сетку вещания после того, как власти пришли талибы (боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»). Вместо привычных развлекательных передач они начали транслировать чтения Корана и показывать новости о действиях движения. Лишь один телеканал продолжил показывать документальные исторические киноленты, сообщает «РИА Новости». Люди, между тем,  пытаются улететь из страны любым способом.
16 авг 2021 21:17
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