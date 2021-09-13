Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация) обнаружили 6,5 млн долларов и слитки золота в доме у вице-премьера Афганистана Амруллы Салеха. Об этом рассказал в Twitter афганский активист Мухаммад Джалал.
За то, что сейчас творится в Афганистане, ответственен находившийся на посту президента республики Ашраф Гани. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Военная операция Соединенных Штатов Америки в Афганистане ежедневно обходилась американскому бюджету в 300 миллионов долларов. Об этом на заседании комитетов Евросоюза объявил верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
С момента захвата Кабула запрещенным в России радикальным движением «Талибан» в аэропорту афганской столицы погибли 12 человек. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на талибов и представителей блока НАТО, сообщает ТАСС.
Члены запрещенного в России радикального движения «Талибан» казнили в Афганистане четырех афганских командиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего сотрудника местного телеканала TOLOnews Муслима Ширзада.
Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» открыли огонь по участникам митинга в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в стране.
После захвата Кабула боевики запрещенного в России радикального террористического движения «Талибан» для развлечения воспользовались досуговой инфраструктурой афганской столицы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Ressentiment, сообщает «Лента.ру».
Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию в Афганистане и призвало население вернуться к работе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Россия и Китай рассчитывали, что Соединенные Штаты Америки будут бесконечно пытаться стабилизировать ситуацию в Афганистане и при этом тратить на это миллионы долларов. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден, сообщает ТАСС.
Телеканалы Афганистана резко изменили сетку вещания после того, как власти пришли талибы (боевики запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»). Вместо привычных развлекательных передач они начали транслировать чтения Корана и показывать новости о действиях движения. Лишь один телеканал продолжил показывать документальные исторические киноленты, сообщает «РИА Новости». Люди, между тем, пытаются улететь из страны любым способом.
Представители запрещенного в России радикального движения Талибан подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле.
По президентскому дворцу в Кабуле выпущено несколько реактивных ракет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.