Геннадий Тимченко

На конкурс по выносу сетей с территории будущей Калининско-Красносельской линии заявился не только «Метрострой»

Комитет по государственному заказу вскрыл конверты с заявками на участие в конкурсе по выносу сетей с территории двух будущих станций Калининско-Красносельской линии – «Юго-Западной» и «Путиловской».