Все новости / Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

Политика
Владелец Gunvor впервые рассказал свою версию банкротства ЮКОСа
Российская ЮКОС была обанкрочена из-за действий ее совладельца Михаила Ходорковского, который вмешивался в политику и планировал продать крупнейшую нефтяную компанию России американцам. Об этом рассказал владелец трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист в интервью авторам книги The World for sale, сообщает РБК.
07 апр 2021 11:11
Экономика
Российские миллиардеры потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Падение котировок 12 марта резко уменьшило капитал российских миллиардеров, подсчитало агентство Bloomberg. У двадцати четырех наиболее крупных бизнесменов состояние уменьшилось на пятнадцать с половиной миллиардов долларов.
13 мар 2020 13:13
Спорт
«СКА» презентовал новый состав на стрелке Заячьего острова
На Заячьем острове презентовали новую обновленную команду «СКА». Праздник начался с выстрела пушки Нарышкиного бастиона, который произвели бронзовые призеры чемпионата СССР Игорь Щурков и Павел
21 авг 2017 13:16
Город
На конкурс по выносу сетей с территории будущей Калининско-Красносельской линии заявился не только «Метрострой»
Комитет по государственному заказу вскрыл конверты с заявками на участие в конкурсе по выносу сетей с территории двух будущих станций Калининско-Красносельской линии – «Юго-Западной» и «Путиловской».
18 ноя 2014 11:03
Город
Лепс, опера, кошерная еда и "Ленинград": как будут развлекаться участники ПМЭФ – 2014
Петербургский экономический форум славится не только бизнес-программой, визитами первых лиц, но и кулуарным весельем. «Фонтанка.ру» узнала, где в этом году будут культурно отдыхать гости
23 май 2014 08:13
Экономика
Под американские санкции попали пять петербургских компаний
Под американские санкции попали 5 петербургских компаний, пишет "Фонтанка.ру". Соответствующая информация содержится на сайте Министерства финансов США. Американское правительство решило заморозить
29 апр 2014 10:09
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес