Основной владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России, составленный журналом Forbes по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Российская ЮКОС была обанкрочена из-за действий ее совладельца Михаила Ходорковского, который вмешивался в политику и планировал продать крупнейшую нефтяную компанию России американцам. Об этом рассказал владелец трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист в интервью авторам книги The World for sale, сообщает РБК.
Падение котировок 12 марта резко уменьшило капитал российских миллиардеров, подсчитало агентство Bloomberg. У двадцати четырех наиболее крупных бизнесменов состояние уменьшилось на пятнадцать с половиной миллиардов долларов.
97 российских миллиардеров потеряли в понедельник от обвала биржевых индексов не менее 8,8 миллиардов долларов на всех, подсчитало издание Forbes.
Исполняющий обязанности главы МИД России владеет элитной недвижимостью, на покупку которой его официальных заработков не хватает, сообщает издание The Insider.
На Красной площади состоялся традиционный предновогодний матч ветеранов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) с участием президента России.
На Заячьем острове презентовали новую обновленную команду «СКА». Праздник начался с выстрела пушки Нарышкиного бастиона, который произвели бронзовые призеры чемпионата СССР Игорь Щурков и Павел
Питерский хоккейный клуб «СКА» одержал уверенную победу в матче против «Северстали». Счёт оказался 4:0, и спортсмены продемонстрировали, как надо играть на своём поле. В
Илья Ковальчук, левый нападающий, некогда бывший капитан, отыграет 2016/2017 хоккейный сезон в питерской команде СКА, частью которой является с 2012 года. Геннадий Тимченко, президент хоккейного
Вчера вечером начался снос казарм Новочеркасского полка, который не был согласован с городским комитетом, отвечающим за сохранение памятников. Какая судьба ждет постройку – пока
В прошлом году Илья Ковальчук своей невероятной игрой помог петербургскому СКА завоевать Кубок Гагарина в упорной борьбе с московским ЦСКА, а в этом году оказался не нужным хоккейному клубу. После
Комитет по государственному заказу вскрыл конверты с заявками на участие в конкурсе по выносу сетей с территории двух будущих станций Калининско-Красносельской линии – «Юго-Западной» и «Путиловской».
Под действием очередной порции санкций США оказались 12 петербургских оборонных заводов и научных институтов, входящих в структуру «Алмаз-Антея», «Уралвагонзавода» и концерна «Радиоэлектронные
Петербургский экономический форум славится не только бизнес-программой, визитами первых лиц, но и кулуарным весельем. «Фонтанка.ру» узнала, где в этом году будут культурно отдыхать гости
Под американские санкции попали 5 петербургских компаний, пишет "Фонтанка.ру". Соответствующая информация содержится на сайте Министерства финансов США. Американское правительство решило заморозить
В ответ на присоединение Крыма и Севастополя Запад грозит России санкциями «третьего уровня». Что означает ограничение экономического сотрудничества и заморозку активов.
В ближайшие дни на энергетическом рынке Петербурга произойдет знаковое назначение. Как стало известно «Фонтанке», новым директором Управления заказчика комитета по энергетике станет 30-летний Игорь
\ \ \ \ \ \ \
СКА провел первый домашний матч в новом сезоне. Ожидаемого дебюта главной звезды петербургского клуба – Ильи Ковальчука – в Ледовом не состоялось. Суперфорвард почувствовал перед игрой себя неважно и
\ \ \ \ \ \ \