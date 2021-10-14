Константин Косачев

Через несколько лет визовый режим с ЕС отменят, а пока сложности испытывают пассажиры паромов и туроператоры

К отмене визового режима уже готовы и Россия, и Евросоюз. Однако пока это всего лишь проекты. На деле, законопроект о безвизовом въезде в Россию пассажиров паромов, несмотря на настоятельные просьбы петербургских властей, так и не был принят Госдумой.