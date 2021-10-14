Все новости / Константин Косачев

Константин Косачев

Политика
Сенатор Косачев счел заявления США о «размещении Россией ракет в Европе» голословными
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на громкое заявление американцев о якобы размещенных российских ракетах в Европе. Подробности сообщает РИА Новости.
14 окт 2021 11:42
Политика
Косачев заявил о «списанных в утиль» ожиданиях примирения после интервью Байдена
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на недавнее интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором он назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и призвал Россию «ответить» за якобы вмешательство в американские выборы. Косачев заявил, что это «хамское заявление» рушит все надежды на улучшение взаимоотношений между Россией и США.
18 мар 2021 11:45
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных подсанкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Государственную думу законопроект, снимающий контрсанкции в отношении отдельных жизненно важных товаров, не производящихся в России и не имеющих аналогов.
21 май 2020 12:05
Политика
Трамп пожелал России и Украине прийти к согласию
«Если бы они поладили друг с другом, это было бы замечательно для всего мира», — заявил президент США Дональд Трамп об отношениях России и Украины. Как пишет газета «Взгляд», в России эти слова восприняли неоднозначно.
25 фев 2020 10:19
Политика
В Совфеде прокомментировали требование Киева выдать браконьеров
Российские политики отреагировали на протест Министерства иностранных дел Украины после задержания браконьеров, заявив, что эту ситуацию необходимо решать в правовом поле и не пытаться придать ей политическую окраску. Об этом сообщает «Lenta.ru».
18 фев 2020 08:13
Политика
Косачёв прокомментировал оправдание Трампа
Импичмент, объявленный ранее главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу «сыграл в пользу» американского президента. Такую позицию в беседе с корреспондентом Russia Today озвучил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.
06 фев 2020 10:23
Город
Через несколько лет визовый режим с ЕС отменят, а пока сложности испытывают пассажиры паромов и туроператоры
К отмене визового режима уже готовы и Россия, и Евросоюз. Однако пока это всего лишь проекты. На деле, законопроект о безвизовом въезде в Россию пассажиров паромов, несмотря на настоятельные просьбы петербургских властей, так и не был принят Госдумой.
07 июл 2008 14:02
Город
К.Косачев: Вопросы, которые будут обсуждаться на саммите "восьмерки", актуальны как для РФ, так и ее партнеров.
Приоритетные вопросы, которые будут обсуждаться на саммите "большой восьмерки", отвечают интересам как России, так и ее партнеров по G-8, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
06 фев 2006 18:57
Город
Председатель ПАСЕ планирует в ближайшие месяцы трижды посетить Россию
Страсбург. 24 января. ИHТЕРФАКС - Председатель Парламентской\ Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рене ван дер Линден подтвердил свое\ участие в торжествах по случаю 100-летия российского парламентаризма.\ Председатель ПАСЕ "дал согласие выступить 27 апреля в Санкт-\ Петербурге.
24 янв 2006 20:47
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