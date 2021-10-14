Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на громкое заявление американцев о якобы размещенных российских ракетах в Европе. Подробности сообщает РИА Новости.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на недавнее интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC News, в котором он назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и призвал Россию «ответить» за якобы вмешательство в американские выборы. Косачев заявил, что это «хамское заявление» рушит все надежды на улучшение взаимоотношений между Россией и США.
Новым заместителем председателя Совета Федерации России стал глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщает РБК.
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Государственную думу законопроект, снимающий контрсанкции в отношении отдельных жизненно важных товаров, не производящихся в России и не имеющих аналогов.
«Если бы они поладили друг с другом, это было бы замечательно для всего мира», — заявил президент США Дональд Трамп об отношениях России и Украины. Как пишет газета «Взгляд», в России эти слова восприняли неоднозначно.
Российские политики отреагировали на протест Министерства иностранных дел Украины после задержания браконьеров, заявив, что эту ситуацию необходимо решать в правовом поле и не пытаться придать ей политическую окраску. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Импичмент, объявленный ранее главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу «сыграл в пользу» американского президента. Такую позицию в беседе с корреспондентом Russia Today озвучил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.
К отмене визового режима уже готовы и Россия, и Евросоюз. Однако пока это всего лишь проекты. На деле, законопроект о безвизовом въезде в Россию пассажиров паромов, несмотря на настоятельные просьбы петербургских властей, так и не был принят Госдумой.
This is alternative content of Flash player. --> Репортаж | Мораторий на ДОВСЕ 21:38 | 07.11.2007 Россия должна приостановить...
Стрельна (Санкт-Петербург). 16 июля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Евросоюз может заморозить процесс дальнейшего расширения этой\ организации на годы или десятилетия вперед.
Приоритетные вопросы, которые будут обсуждаться на саммите "большой восьмерки", отвечают интересам как России, так и ее партнеров по G-8, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Страсбург. 24 января. ИHТЕРФАКС - Председатель Парламентской\ Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рене ван дер Линден подтвердил свое\ участие в торжествах по случаю 100-летия российского парламентаризма.\ Председатель ПАСЕ "дал согласие выступить 27 апреля в Санкт-\ Петербурге.
Крупнейшая Русская партия Эстонии обратилась к Константину Косачеву, который в эти дни совершает визит в Таллинн, с просьбой вернуть исторические ценности этой страны из России.