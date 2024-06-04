Не заскучают: куда сходить в Геленджике с детьми

Вместо Сочи и Анапы многие россияне предпочитают отдых в Геленджике. Город может порадовать не только морем, но и обилием локаций, которые подходят для отдыха с детьми. Вот лишь некоторые из них.

Аквапарк

«Золотая бухта» — это самый большой аквапарк открытого типа в России. Там есть множество горок, ленивые реки, водопады и бассейны. В период с июня по сентябрь аквапарк открыт с 9:00 до 19:00. Цены варьируются от 1300 до 2200 рублей в зависимости от роста ребенка. Дети ниже 106 сантиметров проходят бесплатно. Доехать туда можно на автобусах № 10, 21, 20 и 24 или на собственном автомобиле. Стоянка у аквапарка бесплатная.

Источник фото: Legion-Media

Тематические площадки на набережной

Небольшие парковые зоны на набережной могут предоставить детям бесплатные развлечения. В сквере под названием «Город сказок» малыши познакомятся с персонажами русских сказок и популярных мультфильмов. В парке «Золотая рыбка» можно укрыться от палящего солнца среди сосен и покататься на всевозможных горках и качелях. А в месте под названием «Затерянный мир» вы переместитесь в «Парк юрского периода» с его доисторическими рептилиями.

Туннельный океанариум «Океания»

На первом этаже океанариума расположены туннели, которые напоминают подводные пещеры. Помимо безобидных тропических рыб, там можно увидеть акул, скатов и мурен. Второй этаж представляет собой террариум. За вход взрослым придется заплатить 700 рублей, а детям до 12 лет — 500 рублей.

Источник фото: Legion-Media

Парк аттракционов

Это место может предложить как аттракционы для самых маленьких, так и вполне себе экстремальные горки. Цены на них варьируются от 200 до 300 рублей. При входе гостю выдадут карту, куда он сможет зачислить любую сумму, которую планирует потратить.

Тематический парк «Римская империя»

Интерактивный парк погрузит посетителей в мир Древнего Рима. Место может заинтересовать детей постарше, особенно тех, кто увлекается историей. Местные актеры устраивают настоящую шоу-программу, которая длится полтора часа. Взрослый билет для всех, кто старше 12 лет, обойдется в 1500 рублей, а детский — в 1200 рублей. Многие посетители остаются в восторге. Они становятся не зрителями, а настоящими участниками гладиаторских боев и других аспектов жизни древних римлян.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media