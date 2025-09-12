Городовой / Общество / Рассадник бактерий и грибков: почему мочалка — это не лучшее средство гигиены
Рассадник бактерий и грибков: почему мочалка — это не лучшее средство гигиены

Опубликовано: 12 сентября 2025 22:32
Мочалки
Рассадник бактерий и грибков: почему мочалка — это не лучшее средство гигиены
Global Look Press / Alexander Legky / Russian Look

Намыливать тело лучше руками — так гигиеничнее, а кожа будет меньше подвержена раздражениям.

Многие привыкли мыться с мочалкой — кажется, что это гигиенично и помогает лучше очистить кожу. Но на самом деле они становятся рассадниками бактерий и грибков.

Они постоянно влажные и теплые — идеальная среда для микроорганизмов. При использовании мочалки эти микробы попадают на кожу, вызывают раздражение, неприятный запах и даже инфекции.

Терапевт, гастроэнтеролог-паразитолог Эдуард Бартули рассказал «Городовому», как часто нужно менять мочалку.

«Омертвевшие клетки кожи и влажная среда мочалки способствуют размножению бактерий и грибков.

Повреждение кожи: слишком жесткие мочалки могут травмировать защитный барьер кожи, приводя к сухости, раздражению и даже микротрещинам.

Распространение бактерий: при каждом использовании грязная мочалка переносит бактерии на распаренную, уязвимую кожу, увеличивая риск кожных заболеваний.

Мочалку следует менять в зависимости от материала: синтетические — примерно раз в 1-2 месяца, а натуральные — чаще, каждые 3-4 недели», — говорит эксперт.

Даже если кроме вас никто больше не пользуется мочалкой, опасность заразиться инфекцией все равно есть, особенно у людей, которые склонны к аллергии.

Мочалка — не самый лучший помощник в гигиене, она быстро становится рассадником микробов. Лучше мыться руками и менять мочалку часто, если она используется.

Правильный уход, мягкие средства и регулярное увлажнение помогут сохранить кожу здоровой и красивой.

Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
