Городовой / Город / Коричневый «Балтиец» на Красной ветке: новый состав проехал по петербургскому метро
Опубликовано: 31 октября 2025 21:30
Городовой ру

Четвертый поезд модели «Балтиец» коричневой линии начал испытательные поездки в метро Санкт-Петербурга.

В подземке Петербурга опробовали новый коричневый поезд серии «Балтиец», собранный специально для строящегося участка Красносельско-Калининской ветки.

Испытания этого состава сейчас проходят на линии, обозначенной красным цветом, а именно на Кировско-Выборгском направлении.

После сборки на Октябрьском электровагоноремонтном предприятии поезд перевезли в депо «Автово» и тщательно проверили на техническое состояние.

Все четыре поезда, предназначенные для новой ветки, тестируют на уже действующей линии. Запустить их по назначению планируют в ноябре.

Последний, пятый состав поступит в парк метрополитена до завершения текущего года, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Ранее появилось сообщение о строительстве тоннеля вблизи моста Александра Невского.

Автор:
Юлия Аликова
