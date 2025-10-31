Коричневый «Балтиец» на Красной ветке: новый состав проехал по петербургскому метро

В подземке Петербурга опробовали новый коричневый поезд серии «Балтиец», собранный специально для строящегося участка Красносельско-Калининской ветки.
Испытания этого состава сейчас проходят на линии, обозначенной красным цветом, а именно на Кировско-Выборгском направлении.
После сборки на Октябрьском электровагоноремонтном предприятии поезд перевезли в депо «Автово» и тщательно проверили на техническое состояние.
Все четыре поезда, предназначенные для новой ветки, тестируют на уже действующей линии. Запустить их по назначению планируют в ноябре.
Последний, пятый состав поступит в парк метрополитена до завершения текущего года, сообщает телеграм-канал «Подземник».
