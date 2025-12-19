Под видом блендеров в Петербург везли несколько тысяч чайников без документов

Сотрудники таможни в Санкт-Петербурге остановили груз с бытовой техникой на территории Шушарского поста. Инспекторы обнаружили, что вместо указанных в документах блендеров в составе груза находились три тысячи электрических чайников. В декларации данные приборы не были заявлены.
Стоимость партии, указанной в декларации, составляла 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Инспекторы приняли решение не пропускать технику через границу и возбудили административное производство в отношении перевозчика. После уплаты штрафа оборудование вернут владельцу для оформления необходимых документов и дальнейшего таможенного оформления.
Ранее в Северной столице зафиксировали другой случай: была задержана партия мандаринов массой свыше 19 тонн, прибывшая из Китая.
Эксперты выявили заражение фруктов вредителем. Свежие цитрусовые не допустили на внутренний рынок.
