Городовой / Город / Под видом блендеров в Петербург везли несколько тысяч чайников без документов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Белый список» толстеет: Минцифры снова расширило перечень сайтов Город
Черный, зеленый, травяной: какой чай идеален для зимы Общество
Влюблённые выбирают Петербург: Северная столица в тройке направлений для декабрьского отдыха вдвоём Город
«Лох-повелитель воды»: где снимали странный фильм 90-х в Петербурге Город
Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Под видом блендеров в Петербург везли несколько тысяч чайников без документов

Опубликовано: 19 декабря 2025 14:46
Под видом блендеров в Петербург везли несколько тысяч чайников без документов
Под видом блендеров в Петербург везли несколько тысяч чайников без документов
Городовой ру

На таможне в Петербурге задержали партию из трёх тысяч не задекларированных чайников.

Сотрудники таможни в Санкт-Петербурге остановили груз с бытовой техникой на территории Шушарского поста. Инспекторы обнаружили, что вместо указанных в документах блендеров в составе груза находились три тысячи электрических чайников. В декларации данные приборы не были заявлены.

Стоимость партии, указанной в декларации, составляла 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Инспекторы приняли решение не пропускать технику через границу и возбудили административное производство в отношении перевозчика. После уплаты штрафа оборудование вернут владельцу для оформления необходимых документов и дальнейшего таможенного оформления.

Ранее в Северной столице зафиксировали другой случай: была задержана партия мандаринов массой свыше 19 тонн, прибывшая из Китая.

Эксперты выявили заражение фруктов вредителем. Свежие цитрусовые не допустили на внутренний рынок.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью