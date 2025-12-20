Городовой / Полезное / Хватит на сапоги жене и Турцию: научился экономить деньги правильно, заначка растет на дрожжах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Под видом блендеров в Петербург везли несколько тысяч чайников без документов Город
Мечты — с наценкой, премии — со скидкой: в Петербурге начальство запланировало скромнее, чем ждут сотрудники Город
Селёдка с сюрпризом: как простые салаты из советских фильмов захватили рестораны России Город
Путин заявил, что у приложения для переписки Max будут соперники Город
Услышали «о деньгах» — немедленно бросайте трубку: Путин дал простой и жесткий совет против мошенников Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Туризм
Категории
Общество Спорт

Хватит на сапоги жене и Турцию: научился экономить деньги правильно, заначка растет на дрожжах

Опубликовано: 20 декабря 2025 07:00
экономия
Хватит на сапоги жене и Турцию: научился экономить деньги правильно, заначка растет на дрожжах
Фото: Городовой.ру

Можно больше не жить впрок и даже баловать себя.

Коллекционируете советы по экономии? Их как грязи: «разделяй доход», «генерируй пять кешбэков», «веди бюджет до копейки». Пробовали?

Чаще всего это заканчивается нервным срывом на третьей неделе и спонтанной покупкой в отместку.

Правда в том, что сложные системы рушатся под первым же внеплановым счётом от врача, или за ремонт сломавшегося авто. А постоянный контроль трат выматывает сильнее, чем сама работа.

Но есть один метод, который работает 100%. Всё просто — это научиться в моменте останавливаться и задавать себе вопрос: «Мне это действительно нужно, или это просто сиюминутный зуд?»

Отказ от десятого крема «потому что скидка» или ежедневного кофе навынос не делает жизнь беднее. Напротив — высвобождает реальные деньги на что-то значимое, заначка только пухнет. Это не экономия на качестве жизни, а здравый смысл, который почему-то оказывается самым сложным в исполнении.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью