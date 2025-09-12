Праздники и рабочие дни ноября 2025: как получить максимум отдыха

Ноябрь 2025 года подарит 19 рабочих дней и целых 11 выходных, включая длинные выходные с 2 по 4 ноября.

Ноябрь — важный месяц для всех работающих в России. В 2025 году этот месяц принесет приятные новости для тех, кто любит планировать выходные и отпуск заранее.

Рабочие и выходные дни

Всего в ноябре 30 дней. Из них 19 дней будут рабочими, а остальное — выходные, всего 11 дней отдыха.

Особенность этого месяца — длинные выходные с 2 по 4 ноября включительно. Поэтому для полноценного отдыха эксперты советуют брать 5,6 и 7 число в счет отпуска.

Это связано с государственным праздником — Днем народного единства, который приходится на 4 ноября, вторник.

Причина длинных выходных — перенос выходного с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, пишет Лента.

Поэтому 1 ноября будет сокращенным рабочим днем — вместо обычных восьми часов работы всего семь.

Праздники ноября

Главный государственный праздник — День народного единства (4 ноября). Этот день посвящен историческому событию 1612 года, когда были изгнаны польские захватчики.

Праздник всегда сопровождается выходным днем. Кроме него, в ноябре множество других профессиональных и тематических праздников.

Например, 1 ноября отмечают День судебного пристава, Всемирный день мужчин и День менеджера. 10 ноября праздник у сотрудников полиции, а 30 ноября — День матери, сообщает Добро медиа.

Религиозные даты тоже занимают важное место в календаре. Так, 4 ноября празднуется праздник иконы Казанской Божией Матери, 28 ноября начинается православный Рождественский пост, пишет КП.