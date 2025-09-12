Госучреждения или бизнес: как обязательная отработка выпускников отразится на их доходе

В Госдуме недавно заговорили об обязательной отработке после окончания университета не только для медиков, но и для других специалистов — айтишников, инженеров, историков и педагогов.

Идея проста: выпускники, получившие образование за счет государственных средств, должны будут отработать определенное время по специальности в государственных учреждениях.

В чем цель

Сейчас много молодых людей после вуза уезжают или идут работать не по специальности, иногда даже в другие города или частные компании, которые не всегда соответствуют ожиданиям государства.

В результате регионы и государственный сектор страдают от нехватки специалистов.

Профориентолог и карьерный консультант Анна Выходцева рассказала «Городовому», как отразится данная мера на выпускниках.

«Здесь вопрос в том, что не хватает квалифицированных специалистов именно в секторах экономики и в смежных секторах. Например, государственные технологии. Часто предприятия, организации окологосударственного сектора не конкурентны в плане заработной платы с бизнесом. Поэтому такая отработка не оставит выбора просто молодым специалистам в плане дохода», — говорит эксперт.

Адаптировавшись и научившись после пяти лет, повышается шанс, что сотрудник не уйдет.