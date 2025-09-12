«Рыбный» год: какую цену на икру стоит ждать к Новому году

В 2025 году цена на красную икру в России показывает колебания с общей тенденцией к росту. Летом икра немного дешевела, но с сентября снова начала дорожать.

В магазинах сегодня баночка икры весом 140 грамм стоит от 1200 до 1500 рублей, что уже немало для многих покупателей.

Более того, эксперты предупреждают, что к концу года, к новогодним праздникам, цены могут вырасти в два раза по сравнению с летним уровнем.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова объяснила «Городовому», с чем связан рост цены на деликатес.

«Цены на икру определяются соотношением спроса и предложения. Спрос на этот деликатес в целом не снижается и резко возрастает в преддверии праздников. Икра по-прежнему остается одним из основных блюд на новогоднем столе. Предложение связано с природной цикличностью подхода промысловых рыб. Нечетные годы - «рыбные», когда улов высокий, а четные – «нерыбные». Нынешний год отличается более высоким уловом (на 60%), чем аномально низкий прошлогодний, но не достигает уровня вылова 2023 года. И в этих условиях рассчитывать на заметное снижение цен не стоит», — говорит эксперт.

По словам Марии Долговой, есть еще несколько факторов, от которых зависят цены.

Это квоты на вылов, логистика, дефицит рабочей силы, рост затрат, повышение цен на ингредиенты для засолки икры и ценовая политика ритейлеров.

«К Новому году цены на икру традиционно повысятся на фоне высокого предпраздничного спроса. Поскольку икра не относится к важнейшим социально значимым продуктам питания, то розничные цены на нее не отслеживаются и не регулируются государством. Кроме этого, в разных торговых точках цены могут значительно отличаться в зависимости от вида икры, бренда производителя, объема и материала упаковки и ряда других факторов», — отмечает эксперт.

Так что лучше закупаться деликатесом заранее в октябре-ноябре, когда розничные цены могут немного понизиться.