Вишенка Васильевского острова: только в этом кафе напитки и еду вам доставят по железной дороге

На Васильевском острове есть место, где взрослые внезапно становятся детьми, а дети просто теряют дар речи. «Ленинградский экспресс» — кафе, которое работает уже больше года и стабильно собирает лайки. Причина простая: тут напитки и еда приезжают к вам по рельсам. Да, буквально.

Заказали лимонад — ждите, пока мини-паровоз протянет к вашему столику вагон. Пицца? То же самое. Десерт? Тоже по железке. Петербург любит хипстерские штучки, но такого уровня тут ещё не было.

Интерьер довели до абсурда — в хорошем смысле. Каждый стол оформлен под вагон. В «окнах» — станции. Между столами — мини-вокзалы. А самый популярный столик — номер 2, прямо напротив макета Балтийского вокзала.

Там поезд делает символическую «остановку», и все, кто сидит рядом, достают телефоны быстрее, чем успевают моргнуть.

Меню спрятано за QR-кодом, цены в современном мире постоянно меняются, потому лучше изучите их лично. Но люди не жалуются — наоборот, хвалят. Салат с тунцом, брускетты, курица с пастой — все вкусное и по рыночным расценкам, если верить отзывам.

Это уже второе кафе такого формата в Петербурге — первое стоит на Салова, но Васька «въехала» в публику куда жёстче. Локация удобнее, а макеты детальнее: тут даже фигурки людей расставлены по позициям, будто маленький город живёт своей жизнью.

Если решите идти вечером — без брони лучше не соваться. Столики разлетаются, как бесплатные блины на Масленицу.

Адрес — Малый проспект ВО, 54, корпус 2.