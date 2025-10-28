Мусор по-новому: в Петербурге утвердят обновлённую схему обращения с отходами

Правительство прогнозирует снижение объёма захораниваемых твёрдых коммунальных отходов в России с 77% до 48% к 2035 году.

В Санкт-Петербурге готовятся утвердить новую схему вывоза и утилизации бытовых отходов. Проект документа был размещён для обсуждения жителями города на официальном портале нормативных актов.

Основное нововведение заключается в заметном сокращении объёма мусора, который будет отправляться на захоронение на длительный срок.

Согласно проекту, доля твёрдых коммунальных отходов, подлежащих захоронению, уменьшится с 77% в 2026 году до 48% к 2035 году.

Уже с 2027 года предполагается, что весь мусор будет проходить сортировку, прежде чем попадает на дальнейшую переработку или захоронение. Это позволит эффективнее использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на полигоны.

В Санкт-Петербурге и районах Ленинградской области появится несколько новых объектов для переработки отходов. Планируется построить комплексы «Островский», «Новосёлки», «Дубровка», «Юго-Западный-2» и «Юго-Восточный».

Также предусмотрена реконструкция нынешних предприятий «ЭкоВаст» и «Волхонка».

Ожидается, что новая система начнёт действовать 1 января 2026 года. Власти города рассчитывают, что обновлённая схема позволит значительно повысить эффективность обращения с отходами и снизить вред для окружающей среды.

В дополнение к этой инициативе был утверждён бюджет на мероприятия по очищению городского воздуха от неприятных запахов. Этот вопрос требует 36 миллионов рублей.