Ирония судьбы: почему Ленинградский вокзал в Москве и Московский в Петербурге выглядят один в один

Если вы заснули подшофе и приехали в другой город, то лучше оцените обстановку и спросите, где вы находитесь.

Если кто-то думает, что это просто «похожи», — нет. Это абсолютные архитектурные близнецы, сделанные по одному и тому же проекту. И это было сделано специально, без намёка на случайность.

В 1844 году империя решила соединить две столицы не только дорогой, но и архитектурой. Константин Тон получил заказ на вокзалы сразу в обеих точках маршрута — так, чтобы человек, садясь в Москве, выходил в Петербурге в зеркальную копию. Единая концепция, единый стиль, единая имперская демонстрация силы.

Оба здания построены в неоренессансе — строгом, симметричном и нарочито европейском. Центральные башни, венецианские окна, лёгкость фасада при внушительном объёме — всё было рассчитано на то, чтобы подчеркивать статус поездки между двумя столицами. Первый этаж — просторные залы для пассажиров и императорских особ. Второй — квартиры железнодорожных служащих, которые жили прямо на объекте.

Петербургский Московский вокзал закончили первым — в 1847 году. Московский Ленинградский — только в 1849-м. Но проект и задумка один в один, будто их печатали по трафарету.