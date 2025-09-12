Мытье по-царски: история гигиены при русском императорском дворе

Сегодня мыть тело каждый день — это норма, но еще 200 лет назад это казалось странным.

В XVIII веке гигиена при российском дворе была совсем не такой, какой мы привыкли ее видеть сегодня.

Интересно, что, несмотря на всю роскошь и дворцовые традиции, русские императрицы мылись не так часто, как можно было бы ожидать.

Как считал один французский посол, «императрица моется чаще короля Европы, но реже, чем русская крестьянка». За этой фразой стоит целая история, наполненная парадоксами.

Европейская «чистота» и русская баня

Отправляясь в Европу, Петр I столкнулся с удивительным фактом: при дворах, например во Франции, мылись крайне редко. Привычка была — менять белье, но не принимать ванну.

Людовик XIV за свою долгую жизнь всего дважды заходил в ванну, да и то по рекомендации врачей. Для европейцев наша русская баня, где принято было мыться каждую неделю, казалась застоем, пишет Культурология.

А вот в России баня была неотъемлемой частью жизни. Это не только средство очищения тела, но и важная социальная традиция.

Даже иностранные послы с удивлением отмечали, как русские не представляют жизни без банных процедур.

Екатерина I и ее необычная гигиена

Первая императрица восприняла обе традиции по-своему. Она была простой женщиной из народа, привыкшей к русской бане, но теперь должна была соответствовать дворцовым европейским обычаям.

В итоге она мылась примерно раз в две недели — по европейским меркам это казалось много, а по русским — мало.

Елизавета Петровна: ванна как шоу

Елизавета Петровна устроила мытье в настоящее зрелище. Подготовка к императорской ванне занимала несколько дней.

Для нее смешивали специальную воду — из дождя и артезианских источников, настоянную на лепестках роз или хвойных экстрактах.

Ванна была серебряной, украшенной драгоценностями, весила более 100 килограммов. Процесс мытья мог занимать до шести часов, а затем императрицу натирали маслами и благовониями еще пару часов.

При этом сама процедура происходила всего месяц зимой и два раза в месяц летом, пишет Филиал Карамзина.

Обычно Елизавета обтиралась влажными полотенцами с уксусом и травами каждый день — такую привычку она переняла из французского двора.

Екатерина Великая установила систему

София Августа Фредерика, немецкая принцесса, оказавшаяся на российском троне, привезла в Россию более жесткий порядок в гигиене.

Екатерина II, например, мылась в специальной бане. Стены купальни были обиты палевым сукном, и спускаться в воду можно было по деревянной лестнице прямо из покоев императрицы, пишет КП.

XIX век: полный переход к европейским стандартам

Настоящий прорыв произошел при Александре II — в Зимнем дворце появились ванны с современным горячим и холодным водоснабжением.

Императрица Мария Федоровна принимала ванну каждый день, что для того времени стало своеобразной сверхнормой.

Последняя императрица, Александра Федоровна не только мылась ежедневно, но и дважды в неделю мыла голову специальным шампунем на основе яиц.

Сколько стоила императорская чистота?

Расходы на гигиену при дворе были громадными. Только мыло в 1780 году обходилось в 8 000 рублей — для сравнения, крестьянин платил за баню меньше рубля в год. На масла и благовония уходило в два-три раза больше. Это были суммы, сопоставимые со стоимостью небольших имений с крепостными.

Что нам говорит эта история?

Русский императорский двор в ряде случаев опережал Европу: несмотря на кажущуюся архаичность, русские традиции мытья были глубже и регулярнее.

Современные исследования подтверждают, что слишком частое мытье с мылом может навредить коже, и, может быть, «редкие» ванны Елизаветы Петровны были не так уж плохи.

Правда, без золотой ванны и многочисленной прислуги вполне можно обойтись.