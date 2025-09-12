«Грозит уголовное преследование»: петербургская актриса оказалась в центре скандала с собаками

Случай с актрисой из Петербурга вызвал общественный резонанс.

Петербургская актриса и заводчица собак породы ши-тцу оказалась в центре громкого скандала из-за жестокого обращения с питомцами.

Грумеры, которые занимаются уходом за домашними животными, годами наблюдали ужасное состояние собак. Актриса приводила к ним на стрижку животных постоянно.

Это случилось в 2025 году, и история вызвала широкий общественный резонанс.

Животные в критическом состоянии

Собаки, которых привозили на процедуры, были в плачевном состоянии: грязные, в собственных экскрементах, с опухолями молочных желез и сильным загрязнением.

У одной собаки даже обнаружили личинки — опарышей на морде, в глазах и ушах.

По словам грумеров, животные нуждались в срочной ветеринарной помощи, но хозяйка игнорировала все рекомендации специалистов и не спешила лечить питомцев.

История привлекла внимание зоозащитников и простой публики, которые требуют принять меры по защите животных и наказать виновных.

Жестокое обращение с животными в России — актуальная проблема

Подобные случаи не единичны — в стране регулярно проходят митинги и собираются петиции за ужесточение наказаний за жестокое обращение с животными.

Общество требует ввести новые законы об ответственном обращении с питомцами, а также создавать должность уполномоченного по правам животных.

Многие россияне уже готовы взять ответственность за жизнь и здоровье братьев наших меньших на себя.

Управляющий партнер Адвокатского бюро г.Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина рассказала «Городовому», что грозит петербургской актрисе за жестокое обращение с животными.