Городовой / Общество / «Грозит уголовное преследование»: петербургская актриса оказалась в центре скандала с собаками
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Грозит уголовное преследование»: петербургская актриса оказалась в центре скандала с собаками

Опубликовано: 12 сентября 2025 22:03
Ши-тсу
«Грозит уголовное преследование»: петербургская актриса оказалась в центре скандала с собаками
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Случай с актрисой из Петербурга вызвал общественный резонанс.

Петербургская актриса и заводчица собак породы ши-тцу оказалась в центре громкого скандала из-за жестокого обращения с питомцами.

Грумеры, которые занимаются уходом за домашними животными, годами наблюдали ужасное состояние собак. Актриса приводила к ним на стрижку животных постоянно.

Это случилось в 2025 году, и история вызвала широкий общественный резонанс.

Животные в критическом состоянии

Собаки, которых привозили на процедуры, были в плачевном состоянии: грязные, в собственных экскрементах, с опухолями молочных желез и сильным загрязнением.

У одной собаки даже обнаружили личинки — опарышей на морде, в глазах и ушах.

По словам грумеров, животные нуждались в срочной ветеринарной помощи, но хозяйка игнорировала все рекомендации специалистов и не спешила лечить питомцев.

История привлекла внимание зоозащитников и простой публики, которые требуют принять меры по защите животных и наказать виновных.

Жестокое обращение с животными в России — актуальная проблема

Подобные случаи не единичны — в стране регулярно проходят митинги и собираются петиции за ужесточение наказаний за жестокое обращение с животными.

Общество требует ввести новые законы об ответственном обращении с питомцами, а также создавать должность уполномоченного по правам животных.

Многие россияне уже готовы взять ответственность за жизнь и здоровье братьев наших меньших на себя.

Управляющий партнер Адвокатского бюро г.Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина рассказала «Городовому», что грозит петербургской актрисе за жестокое обращение с животными.

Елена Сенина
Елена Сенина Адвокат

«Ответственность в этом случае зависит от наступивших последствий. Если животному причинено увечье, и это доказано ветеринарной экспертизой, то виновному грозит уголовное преследование.

Это статья 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными», наказание до 3-х лет лишения свободы.

А если тяжкие последствия не наступили, то административная ответственность по ст.8.52 КОАП РФ в виде крупного штрафа до 30 тысяч рублей.

По инициативе прокурора животные могут быть отобраны у недобросовестных владельцев», — отмечает эксперт.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще