«Грозит уголовное преследование»: петербургская актриса оказалась в центре скандала с собаками

Петербургская актриса и заводчица собак породы ши-тцу оказалась в центре громкого скандала из-за жестокого обращения с питомцами.
Грумеры, которые занимаются уходом за домашними животными, годами наблюдали ужасное состояние собак. Актриса приводила к ним на стрижку животных постоянно.
Это случилось в 2025 году, и история вызвала широкий общественный резонанс.
Животные в критическом состоянии
Собаки, которых привозили на процедуры, были в плачевном состоянии: грязные, в собственных экскрементах, с опухолями молочных желез и сильным загрязнением.
У одной собаки даже обнаружили личинки — опарышей на морде, в глазах и ушах.
По словам грумеров, животные нуждались в срочной ветеринарной помощи, но хозяйка игнорировала все рекомендации специалистов и не спешила лечить питомцев.
История привлекла внимание зоозащитников и простой публики, которые требуют принять меры по защите животных и наказать виновных.
Жестокое обращение с животными в России — актуальная проблема
Подобные случаи не единичны — в стране регулярно проходят митинги и собираются петиции за ужесточение наказаний за жестокое обращение с животными.
Общество требует ввести новые законы об ответственном обращении с питомцами, а также создавать должность уполномоченного по правам животных.
Многие россияне уже готовы взять ответственность за жизнь и здоровье братьев наших меньших на себя.
Управляющий партнер Адвокатского бюро г.Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина рассказала «Городовому», что грозит петербургской актрисе за жестокое обращение с животными.
«Ответственность в этом случае зависит от наступивших последствий. Если животному причинено увечье, и это доказано ветеринарной экспертизой, то виновному грозит уголовное преследование.
Это статья 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными», наказание до 3-х лет лишения свободы.
А если тяжкие последствия не наступили, то административная ответственность по ст.8.52 КОАП РФ в виде крупного штрафа до 30 тысяч рублей.
По инициативе прокурора животные могут быть отобраны у недобросовестных владельцев», — отмечает эксперт.