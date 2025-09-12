Собачьи упряжки, купальный сезон и «пузырчатый лед»: где и как отдохнуть в России зимой

В России зима становится временем ярких красок и интересных приключений, подходящих для любого вкуса и настроения.

Зима — особенное время для путешествий по России. Страна покрывается снежным покрывалом, а города и природные уголки превращаются в сказки.

Если хочется и природы, и праздника, и активного отдыха, то Россия предлагает массу вариантов, куда поехать зимой 2025 года.

Пресс-служба Национального туроператора Алеан рассказала «Городовому» про ТОП-5 интересных направлений по России зимой.

Карелия

В Карелии туристов ждет настоящая зима с красивыми снежными пейзажами и присущими этому времени года развлечениями.

Почувствовать себя в новогодней сказке можно в резиденции карельских Деда Мороза и Снегурочки — Талви Укко и Лумикки.

«На территории вотчины есть оленья ферма, хаски-парк и саамская деревня. Туристам предлагают покататься на оленьих и собачьих упряжках и познакомиться с традициями и бытом саамов. Также в маршрут зимнего путешествия включают горный парк «Рускеала». В это время года с наступлением темноты здесь работает художественная подсветка, незамерзающие водопады Ахвенкоски и Кивач, прогулку на аэролодке по Ладожским шхерам», — отмечают турагенты.

Тюменская область

С ноября в Тюменской области начинается термальный сезон. Туристы бронируют отели, базы отдыха и санатории с горячими источниками.

«При разных объектах есть как крытые, так и открытые бассейны, так что отдыхающие могут продлить купальный сезон на свежем воздухе. Помимо водных, лечебных процедур, туристов ждут интересные экскурсионные программы: можно съездить в город декабристов Ялтуровск, побывать в родном селе Распутина Покровское», — говорят эксперты.

Мурманская область

В Мурманскую область едут путешественники, которые хотят увидеть северное сияние. Можно остановиться в столице области и заказать выездную экскурсию с фотоохотой.

Также можно остановиться в купольном глэмпинге на природе и наблюдать природное явление прямо из своего номера.

«Помимо Мурманска зимой стоит посетить Кировск, где располагаются горнолыжные комплексы и центр «Снежная деревня». Там в январе проводятся соревнования среди мастеров по созданию ледяных скульптур», — отмечают в пресс-службе.

Байкал

На февраль стоит запланировать поездку на Байкал. В это время лед на озере становится достаточно крепким, чтобы выходить на него и кататься на коньках.

Именно здесь можно увидеть необычный «пузырчатый лед» (замерзшие пузырьки газа в воде) и ледяные гроты.

А на курорте «Гора Соболиная», который располагается на берегу озера, можно покататься на лыжах.

По оценкам экспертов, стоимость экскурсионных туров в эти направления без учета стоимости билетов «туда-обратно» будет такой:

Карелия: от 77 300 рублей на двоих на 5 дней.

Тюменская область: от 80 800 рублей на двоих на 5 дней.

Мурманская область: от 118 401 рубля на двоих на 3 дня.

Байкал: от 105 000 рублей на двоих на 5 дней.

Цена актуальны на момент публикации.