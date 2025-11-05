Игла против времени: россиянки всё чаще стирают возраст «уколами красоты»

Среди женщин в возрасте от 18 до 60 лет был проведён опрос с участием трёх тысяч человек.

В последние месяцы россиянки стали чаще прибегать к «уколам красоты», чтобы корректировать возрастные изменения. Одновременно наблюдается снижение интереса к инъекциям, которые только поддерживают достигнутый эффект.

Эти и другие выводы получены в ходе опроса среди трёх тысяч женщин от 18 до 60 лет, сообщает РИА Новости.

За год доля женщин, выбирающих стандартные инъекции для борьбы с признаками старения, выросла с 31% до 34%. Аппаратные методы по-прежнему сохраняют свою популярность на уровне 23%.

В то же время поддерживающие инъекции стали реже использовать — их доля уменьшилась с 35% до 23%.

Средний возраст постоянных клиенток косметологических услуг снизился до 34 лет, сократившись за год на два года. Доля женщин от 25 до 34 лет, обращающихся к специалистам по уходу за внешностью, увеличилась с 19% до 21%.

Среди посетительниц в возрасте старше 50 лет этот показатель составил 49%, тогда как год назад он находился на уровне 37%.

Траты жительниц России на косметологические услуги за последний год выросли на 17% — теперь в среднем они составляют 49 тысяч рублей.

Среди опрошенных самая большая сумма расходов на уход за внешностью отмечена у руководительниц среднего и высокого звена — в среднем 86 тысяч рублей в год.

Далее следуют женщины, занятые в сфере информационных технологий, которые обращаются к косметологу не менее двух раз в год и тратят примерно 50 тысяч рублей.

Сотрудницы маркетинговых и пиар-отделов занимают третью позицию по уровню расходов — для них эта сумма в среднем составляет 47 тысяч рублей в год.

Аналитики уточняют, что каждая третья участница опроса хотя бы единожды в жизни чувствовала необходимость воспользоваться процедурами по уходу за собой в специализированных кабинетах.

Вместе с тем 40% женщин заявили, что в этом году стали подходить к вопросам красоты с большим вниманием к собственным расходам.