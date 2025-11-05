Фиолетовая ветка пойдёт дальше? План продления петербургского метро ушёл на экспертизу

Новости по теме

Неожиданная премьера у «Театральной»: на месте Дома быта в Петербурге могут открыть второй вестибюль метро до 2040 года

Где появятся выходы из «Театральной»? В Петербурге показали расположение вестибюлей новой станции метро

«Театральная» в ожидании вестибюля: когда в Петербурге откроется новая станция метро

«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году

«Скорее до Баку построят метро…»: почему метро в Петербурге — это вечная традиция несбывшихся планов

