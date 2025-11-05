Фиолетовая ветка пойдёт дальше? План продления петербургского метро ушёл на экспертизу

В Санкт-Петербурге проект строительства продолжения фиолетовой линии метро от "Шуваловского проспекта" до "Коломяжской" будет рассмотрен с точки зрения мер по противодействию коррупции.
Реализация этого участка включает создание электродепо под названием "Коломяжское", а также оформление границ соответствующей территории.
Подробности предстоящих работ размещены в официальной публикации администрации города.
Новую линию предполагается сделать протяжённостью 4,1 километра. За час по этому направлению смогут курсировать до 28 пар поездов.
Ранее представители городской власти подчеркнули намерение ускорить сроки появления будущего вестибюля станции "Театральная". Обычно на строительство подобных объектов отводится от четырёх до пяти лет.