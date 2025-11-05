Городовой / Город / Фиолетовая ветка пойдёт дальше? План продления петербургского метро ушёл на экспертизу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Игла против времени: россиянки всё чаще стирают возраст «уколами красоты» Город
Не разогнаться и не припарковаться: в Кудрово ввели тройные ограничения для самокатов Город
Не смартфон, а SIM‑карта: в Совфеде предлагают «детский режим» Город
Сами себе ревизоры: свыше тысячи петербургских учреждений прошли самопроверку на соблюдение правил благоустройства Город
Минздрав бьёт тревогу: соль и сахар в рационе россиян перешагнули опасную грань Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Фиолетовая ветка пойдёт дальше? План продления петербургского метро ушёл на экспертизу

Опубликовано: 5 ноября 2025 05:30
Фиолетовая ветка пойдёт дальше? План продления петербургского метро ушёл на экспертизу
Фиолетовая ветка пойдёт дальше? План продления петербургского метро ушёл на экспертизу
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Проект продолжения четвёртой линии метро Санкт-Петербурга направлен на антикоррупционную экспертизу.

В Санкт-Петербурге проект строительства продолжения фиолетовой линии метро от "Шуваловского проспекта" до "Коломяжской" будет рассмотрен с точки зрения мер по противодействию коррупции.

Реализация этого участка включает создание электродепо под названием "Коломяжское", а также оформление границ соответствующей территории.

Подробности предстоящих работ размещены в официальной публикации администрации города.

Новую линию предполагается сделать протяжённостью 4,1 километра. За час по этому направлению смогут курсировать до 28 пар поездов.

Ранее представители городской власти подчеркнули намерение ускорить сроки появления будущего вестибюля станции "Театральная". Обычно на строительство подобных объектов отводится от четырёх до пяти лет.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью