Сами себе ревизоры: свыше тысячи петербургских учреждений прошли самопроверку на соблюдение правил благоустройства

В Санкт-Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции провели проверку, в рамках которой было оценено свыше тысячи городских организаций на соответствие установленным правилам благоустройства.
Этот комплексный контроль затронул как учреждения, так и отчётную документацию районных администраций и их структурных подразделений.
Представители организаций участвовали в специальном тестировании через систему поддержки бизнеса города, где им предлагалось самостоятельно определить, насколько их деятельность отвечает требованиям законодательства.
На этапе опроса особое внимание уделяли ряду важных аспектов:
- состояние фасадов зданий, не предназначенных для проживания;
- меры по восстановлению благоустройства после завершения различных работ;
- текущее содержание прилегающих земельных участков.
Итоги анкетирования свидетельствуют, что большинство участников соблюдают предусмотренные нормы благоустройства. Вместе с тем, представители инспекции намерены осуществлять дополнительный мониторинг на местах для подтверждения достоверности представленных данных.
Ранее сообщалось, что до 10 ноября этого года в Санкт-Петербурге планируется завершить благоустройство 160 дворовых территорий.
Этот проект реализуется параллельно с плановыми инспекциями городской среды.