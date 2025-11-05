Городовой / Город / Сами себе ревизоры: свыше тысячи петербургских учреждений прошли самопроверку на соблюдение правил благоустройства
Сами себе ревизоры: свыше тысячи петербургских учреждений прошли самопроверку на соблюдение правил благоустройства

Опубликовано: 5 ноября 2025 05:00
Инспекторы Государственной административно-технической инспекции проведут повторную проверку достоверности сведений, предоставленных представителями организаций.

В Санкт-Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции провели проверку, в рамках которой было оценено свыше тысячи городских организаций на соответствие установленным правилам благоустройства.

Этот комплексный контроль затронул как учреждения, так и отчётную документацию районных администраций и их структурных подразделений.

Представители организаций участвовали в специальном тестировании через систему поддержки бизнеса города, где им предлагалось самостоятельно определить, насколько их деятельность отвечает требованиям законодательства.

На этапе опроса особое внимание уделяли ряду важных аспектов:

  • состояние фасадов зданий, не предназначенных для проживания;
  • меры по восстановлению благоустройства после завершения различных работ;
  • текущее содержание прилегающих земельных участков.

Итоги анкетирования свидетельствуют, что большинство участников соблюдают предусмотренные нормы благоустройства. Вместе с тем, представители инспекции намерены осуществлять дополнительный мониторинг на местах для подтверждения достоверности представленных данных.

Ранее сообщалось, что до 10 ноября этого года в Санкт-Петербурге планируется завершить благоустройство 160 дворовых территорий.

Этот проект реализуется параллельно с плановыми инспекциями городской среды.

Автор:
Юлия Аликова
Город
