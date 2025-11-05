Городовой / Город / Не разогнаться и не припарковаться: в Кудрово ввели тройные ограничения для самокатов
Не разогнаться и не припарковаться: в Кудрово ввели тройные ограничения для самокатов

Опубликовано: 5 ноября 2025 06:30
В городе введён запрет на парковку самокатов на проезжей части, велодорожках, остановках и газонах.

В Заневском поселении официально утвердили новые правила, касающиеся пользования средствами индивидуальной мобильности.

Основное нововведение заключается в том, что арендных электросамокатов на территории станет не более 600, сообщает 78.ru.

Теперь для их расстановки разрешено использовать 21 специально оборудованную площадку, что должно упорядочить процесс парковки и заменить самовольные точки размещения.

В определённых зонах использование и установка электросамокатов будут теперь под запретом. В перечень таких территорий вошли парки «Оккервиль» и «Косая гора», а также отдельные участки на проспекте Строителей, улице Столичной и вся улица Новая.

Также новыми постановлениями введено снижение скорости для электросамокатов до 10 километров в час на ряде центральных улиц и площадей.

Перечень включает площадь Европы, Романтический бульвар, проспекты Европейский и Ленинградский, а также улицы Областную и Центральную. Это решение призвано снизить количество аварийных ситуаций.

Администрация потребовала, чтобы операторы кикшеринговых сервисов подписали обновлённое соглашение с чётким перечислением их обязанностей.

Нарушения повлекут за собой изъятие техники и перемещение её на платную стоянку. Разработаны соответствующие меры взыскания для случаев неоднократных нарушений.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Кудрово продвигается строительство будущей станции метро.

Автор:
Юлия Аликова
Город
