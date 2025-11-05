Не разогнаться и не припарковаться: в Кудрово ввели тройные ограничения для самокатов

В Заневском поселении официально утвердили новые правила, касающиеся пользования средствами индивидуальной мобильности.
Основное нововведение заключается в том, что арендных электросамокатов на территории станет не более 600, сообщает 78.ru.
Теперь для их расстановки разрешено использовать 21 специально оборудованную площадку, что должно упорядочить процесс парковки и заменить самовольные точки размещения.
В определённых зонах использование и установка электросамокатов будут теперь под запретом. В перечень таких территорий вошли парки «Оккервиль» и «Косая гора», а также отдельные участки на проспекте Строителей, улице Столичной и вся улица Новая.
Также новыми постановлениями введено снижение скорости для электросамокатов до 10 километров в час на ряде центральных улиц и площадей.
Перечень включает площадь Европы, Романтический бульвар, проспекты Европейский и Ленинградский, а также улицы Областную и Центральную. Это решение призвано снизить количество аварийных ситуаций.
Администрация потребовала, чтобы операторы кикшеринговых сервисов подписали обновлённое соглашение с чётким перечислением их обязанностей.
Нарушения повлекут за собой изъятие техники и перемещение её на платную стоянку. Разработаны соответствующие меры взыскания для случаев неоднократных нарушений.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Кудрово продвигается строительство будущей станции метро.