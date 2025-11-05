Не смартфон, а SIM‑карта: в Совфеде предлагают «детский режим»

В России прозвучало предложение создать специальный режим для sim-карт, предназначенный для детей. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Он заявил, что подобная мера необходима для того, чтобы обезопасить несовершеннолетних от действий мошенников и снизить другие риски в интернете.

Шейкин объяснил, что сейчас в стране уже действует система так называемых «белых списков» для сервисов при временных ограничениях мобильного интернета.

Однако, по его мнению, есть смысл пойти дальше и внедрить полноценный детский режим sim-карт.

В нем телефон ребёнка позволит звонить только на одобренные номера и посещать только проверенные сайты, а если поступит подозрительный звонок, родители получат автоматическое уведомление.

Артем Шейкин особо выделил и необходимость образовательных мероприятий в школах. Он отметил, что полезно регулярно беседовать с детьми о разновидностях мошеннических схем.

Также возможна организация уроков, где детям расскажут о правилах цифровой безопасности.

Ранее сообщалось, что на территории России вступил в силу закон, который устанавливает нормативы по количеству sim-карт для каждого гражданина. При превышении этого лимита предусмотрена их блокировка.