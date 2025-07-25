Невский просит расплаты: почему известный петербургский театр оказался на грани

Интерьерный театр — одна из заметных частных площадок Санкт-Петербурга — объявил о себе не с новым спектаклем, а с иском о своем банкротстве.

Причина — долг в 6,4 млн рублей за аренду помещений на Невском проспекте, который сенсационно накопился к началу 2025 года.

Основным кредитором выступает комитет имущественных отношений города.

Невский просит оплату — аренда, пени и последствия

Проблемы начались еще в 2023 году — театр не смог гасить свой долг своевременно. Это привело к расторжению договора аренды в апреле 2024 года.

Апелляция, которую театр пытался оспорить, лишь укрепила позицию города. Пени за просрочку платежей — ровно 0,15% в день — сделали первоначальную сумму в 590 тысяч почти в 6 раз больше.

К долгу добавились еще счета за коммунальные услуги и услуги эксплуатации помещений от ГУП «Водоканал Санкт–Петербурга» и управляющих компаний.

Почему отказаться от главной сцены оказалось неизбежно

Площадь театра — 582 квадратных метра на центральной улице города — казалась выгодной аренды по цене около 102 рублей за квадратный метр в месяц.

Но даже это «по силам» оказалось не театра.

Действия администрации и главного режиссера, который еще в 2021 году пытался собрать пожертвования на личные реквизиты, не принесли устойчивого финансового результата.

Городские гранты и субсидии так и не поступили. Театр прекратил работу на месте, а на сайте до сих пор можно найти архив репертуара.

Юридический аспект — банкротство как способ уйти от ответственности

Юрист Татьяна Грушко подчеркивает в беседе с «Деловой Петербург»:

«Руководитель обязан обратиться в арбитражный суд при имущественном кризисе. Это минимизирует риск быть привлеченным к субсидиарной ответственности».

При этом банкротство — не всегда конец:

«Закон позволяет заключить мировое соглашение, если кредиторы и должник договорятся. Тогда деятельность может продолжаться, а долги — постепенно погашаться».

Примером служит случай с радио «Эрмитаж», когда погашение задолженности произошло за счет инвестора.

Будущее Интерьерного театра — на распутье между закрытием и возрождением

Ситуация с Интерьерным театром на Невском сегодня — это скорее первая сцена драмы, дебют финансового и организационного кризиса.

Возможен ли выход из кризиса через поиск инвестора, как в других культурных проектах города? Или долг поглотит театральную инициативу? Пока одно ясно точно — этот спектакль, увы, не для зрителей, а для судебной системы и бухгалтерских отчетов.