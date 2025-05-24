Ангелы на стенах и закоулок арт-объект: мозаичные шедевры на улицах Петербурга (8 адресов)

Для тех, кто любит не только классическую архитектуру.

Петербург — город деталей. Здесь легко пройти мимо дома и не заметить, что прямо над входом скрывается произведение искусства. Мозаика — один из таких «тихих» сокровищ городского пейзажа. Она украшает фасады, дворы, стены школ и даже лестничные пролёты. Рассказываем, где искать настоящие мозаичные шедевры.

Доходный дом Лейхтенбергского

Большая Зеленина, 28

Этот дом в стиле модерн украшен мозаикой с индустриальным пейзажем: фабрики, корабли и поля. Панно было выполнено в мастерской знаменитого мозаичиста Владимира Фролова. Художник Станислав Шелковый передал дух технического прогресса на фоне декоративной красоты Петербурга.

Музей А. В. Суворова

Кирочная, 43

Само здание музея — дань эпохе национального романтизма. Его украшают мозаичные панно с изображением полководца и символикой побед. Архитектура в духе русских палат и мозаики, отсылающие к военной славе, делают музей уникальным даже для беглого взгляда.

Дом Никонова

Колокольная, 11

Известен как «дом с кокошниками». Здесь мозаика — неотъемлемая часть фасада, органично сочетается с росписями, лепниной и архитектурным орнаментом. Дом спроектирован Фёдором Лидвалем — одним из главных архитекторов петербургского модерна.

Здание Общества поощрения художеств

Большая Морская, 38

На фасаде — латинские надписи, грифоны, медальоны. Мозаика создана в той же мастерской Фролова, где рождались панно Казанского собора и Спаса на Крови. Здесь искусство говорит прямо с улицы.

Мозаичный дворик Лубенко

Чайковского, 2

Художник Владимир Лубенко с учениками в 1980-х превратил заброшенный двор в пространство с мозаичными панно, скульптурой и яркой визуальной поэзией. Здесь сказочные персонажи соседствуют с городскими героями, и каждый найдёт что-то своё.

Панно на Рубинштейна

Рубинштейна, 1/47а

В небольшом дворике можно увидеть ангелов, корабли и южные пейзажи — работы мастерской Екатерины Огородниковой. А ещё — мозаичного дворника с голубями и кошками. Этот уголок словно переносит зрителя в другую страну, при этом оставаясь петербургским до корней.

Периодическая таблица

Московский проспект, 17Ж

Необычная мозаика — гигантская таблица Менделеева на фасаде НИИ метрологии. Рядом — памятник самому учёному. Отличное место для фото и повод вспомнить химию.

Панно «Спорт»

Ковенский переулок, 12

Создано в 1969 году, спасено от разрушения в 2021-м. Мозаика в духе советского оптимизма и гимнастической выправки украшает здание спортивной школы. Это редкий пример сохранения городской визуальной культуры, отмечает VK Гид.

Если вы любите гулять не только по музеям, но и по городу как по галерее — мозаики Петербурга станут вашим маршрутом. Главное — не забудьте поднять голову.