Запретить нельзя разрешить: почему борьба с белыми стеклопакетами в Петербурге провалилась

Как уход за окнами регламентировался в договорах и что случилось после революции?

Исторические фасады, украшающие город, порой вызывают смешанные чувства: на фоне одного здания можно увидеть современные коричневые стеклопакеты, старые деревянные рамы и вызывающие белые пластиковые окна.

Эта пестрая смесь, казалось бы, убивает весь исторический облик здания. При этом практически все дома в городе являются объектами культурного наследия.

История окон: от роскоши до разрухи

Доходные дома — это не просто место для жилья. Владение таким домом отражало статус и престиж владельца.

Окнам придавалось огромное значение, их стремились сделать максимально большими, чтобы обеспечить хорошее освещение.

Эволюция окон: от маленьких стекол до шедевров

Окна доходных домов представляли собой настоящие произведения искусства. В течение двух веков они прошли сложную эволюцию.

Изначально стекло было дорогим, поэтому окна имели небольшие стеклянные вставки. С развитием стекольной промышленности окна становились больше, рамы — тоньше, и пропускали больше света.

К концу XIX и началу XX веков окна превратились в настоящие шедевры.

Уход за окнами: забота о красоте

Как пишет "Вячеслав / Про Петербург / Прогулки", деревянные рамы требовали особого ухода.

Уход за окнами часто оговаривался в договоре найма жилого помещения.

Окна делились на зимние и летние. Двойные зимние рамы, как правило, хранились на чердаке.

Революция и послевоенное время: забвение

После революции и Великой Отечественной войны состояние рам перестало заботить.

Окна и латунь закрашивались белой краской, щели на зиму забивались ватой, заклеивались скотчем, применялись любые подручные средства.

Современный кошмар: пластиковые окна и “чехарда”

В 2000-х годах современные стеклопакеты стали более доступными. Это ознаменовало начало кошмара для любого архитектора.

Фасады, где белые рамы никогда не планировались, все чаще стали украшаться современным пластиком.

Из-за разного финансового положения жильцов, возникала та самая “чехарда”, о которой говорилось ранее.

Попытка исправления: запрет на белое и провал

Спустя годы, когда многие дома запестрели “прекрасными белыми стеклопакетами”, чиновники осознали проблему.

Было предложено запретить установку белых стеклопакетов, а тех, кто уже установил — обязать заменить их на коричневые за свой счет.

Компании, занимающиеся установкой и продажей стеклопакетов, моментально подняли цены на “коричневые” стеклопакеты на 20-30 процентов.

Из-за высокой стоимости затея оказалась обречена на провал.

Проблема разномастных окон на исторических фасадах Петербурга остается нерешенной, а борьба за сохранение исторического облика города продолжается.