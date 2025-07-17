Запретить нельзя разрешить: почему борьба с белыми стеклопакетами в Петербурге провалилась

Исторические фасады, украшающие город, порой вызывают смешанные чувства: на фоне одного здания можно увидеть современные коричневые стеклопакеты, старые деревянные рамы и вызывающие белые пластиковые окна.
Эта пестрая смесь, казалось бы, убивает весь исторический облик здания. При этом практически все дома в городе являются объектами культурного наследия.
История окон: от роскоши до разрухи
Доходные дома — это не просто место для жилья. Владение таким домом отражало статус и престиж владельца.
Окнам придавалось огромное значение, их стремились сделать максимально большими, чтобы обеспечить хорошее освещение.
Эволюция окон: от маленьких стекол до шедевров
Окна доходных домов представляли собой настоящие произведения искусства. В течение двух веков они прошли сложную эволюцию.
Изначально стекло было дорогим, поэтому окна имели небольшие стеклянные вставки. С развитием стекольной промышленности окна становились больше, рамы — тоньше, и пропускали больше света.
К концу XIX и началу XX веков окна превратились в настоящие шедевры.
Уход за окнами: забота о красоте
Как пишет "Вячеслав / Про Петербург / Прогулки", деревянные рамы требовали особого ухода.
Уход за окнами часто оговаривался в договоре найма жилого помещения.
Окна делились на зимние и летние. Двойные зимние рамы, как правило, хранились на чердаке.
Революция и послевоенное время: забвение
После революции и Великой Отечественной войны состояние рам перестало заботить.
Окна и латунь закрашивались белой краской, щели на зиму забивались ватой, заклеивались скотчем, применялись любые подручные средства.
Современный кошмар: пластиковые окна и “чехарда”
В 2000-х годах современные стеклопакеты стали более доступными. Это ознаменовало начало кошмара для любого архитектора.
Фасады, где белые рамы никогда не планировались, все чаще стали украшаться современным пластиком.
Из-за разного финансового положения жильцов, возникала та самая “чехарда”, о которой говорилось ранее.
Попытка исправления: запрет на белое и провал
Спустя годы, когда многие дома запестрели “прекрасными белыми стеклопакетами”, чиновники осознали проблему.
Было предложено запретить установку белых стеклопакетов, а тех, кто уже установил — обязать заменить их на коричневые за свой счет.
Компании, занимающиеся установкой и продажей стеклопакетов, моментально подняли цены на “коричневые” стеклопакеты на 20-30 процентов.
Из-за высокой стоимости затея оказалась обречена на провал.
Проблема разномастных окон на исторических фасадах Петербурга остается нерешенной, а борьба за сохранение исторического облика города продолжается.