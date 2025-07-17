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Солнечная ночь и снежные вершины: почему люди мечтают о Териберке

Опубликовано: 17 июля 2025 18:01
Туризм на Белое море
Солнечная ночь и снежные вершины: почему люди мечтают о Териберке
globallookpress/Maksim Konstantinov

Гид по главным достопримечательностям Мурманска.

Путешествие на Кольский полуостров — это настоящее приключение. Из Санкт-Петербурга до Мурманска — 1300 км.

Во время поездки живописные пейзажи меняются: густые леса постепенно уступают место гранитным скалам, небольшим деревцам, голубым озерам и северным заливам.

Вершины Хибин даже летом остаются снежными.

Полярный день и суровая погода

Особая составляющая северного лета — полярный день. Солнце почти не заходит за горизонт, и даже ночью кажется, что весь Север окутан мягким светом.

Однако, несмотря на долгие светлые дни, погода может быть ветреной и прохладной даже летом.

Особенности северных дорог: подготовка к пути

Качество трассы: мурманская трасса находится в хорошем состоянии, движение — неинтенсивное.

Инфраструктура: заправки, кафе и зоны отдыха — редкость на маршруте, поэтому к логистике питания и топлива нужно отнестись заранее.

Связь: интернет ловит только около крупных населенных пунктов, GPS работает исправно.

Зима: в этот период трасса становится опаснее — мало машин, нет освещения, погодные условия суровые.

Териберка — “must see” Заполярья: северная Мекка

Как пишет "Деловой Петербург", старинный поселок Териберка, прославившийся благодаря кино, стал самым популярным северным курортом.

Сюда едут автобусами, на личных авто и арендуют машины.

Инфраструктура активно развивается: новые отели, бани, предложения морских прогулок, рыбалка, сафари на квадроциклах. Надежда увидеть китов делает Териберку своеобразной северной Меккой туризма.

Гастрономия и северные деликатесы: рай для гурманов

Мурманск — рай для гурманов.

Здесь можно попробовать: уху “по–мурмански” с треской и лососем. Лососевую уху со сливками. Свежайшие морепродукты, включая северные креветки, мороженое с белыми грибами или икрой морского ежа. Рыбные стейки и прочие северные деликатесы.

Регион демонстрирует уникальную гастрономическую “коллаборацию” Карелии и Заполярья.

Мурманск: что обязательно посмотреть

  1. Незамерзающий порт: Важнейшая городская достопримечательность — круглогодичный порт.
  2. Атомный ледокол “Ленин”: Легендарный ледокол принимает туристов.
  3. “Алеша” — памятник защитникам Заполярья: 42-метровый монумент виден отовсюду.
  4. “Ждущая” — символ семьи: Трогательная скульптура женщины, ждущей возвращения моряка.
  5. Мурманский драмтеатр: Красивая театральная площадка с отличными спектаклями.

Аутентичные мелочи и впечатления: северное гостеприимство

Огромные термометры на фасадах котельных — яркий зимний арт-объект Заполярья.

В северных городах есть особое чувство заботливого, немного замкнутого гостеприимства.

Мурманская область предлагает путешественнику уникальную смесь природы, истории, современных туристических сервисов и гастрономических впечатлений.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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