За один день на больничном — до 6,8 тысячи рублей: сколько теперь заплатят за болезнь

Максимальная сумма суточных выплат по листу нетрудоспособности увеличится в 2026 году и составит 6827,4 рубля, что на 1200 рублей больше текущего уровня. Об этом проинформировала пресс-служба Социального фонда Российской Федерации.
Главным поводом для увеличения суммы называют рост предельной базы, из которой рассчитываются страховые взносы.
В соответствии с проектом бюджета Социального фонда на последующие годы, в 2027 году максимальная дневная выплата достигнет 7860,27 рубля. В 2028 году этот показатель вырастет еще и составит 8489,04 рубля. Повышение затронет работающих граждан, которые находятся на больничном.
С 2021 года оформление выплат происходит в проактивном режиме, без бумажных свидетельств о временной нетрудоспособности.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Социальный фонд получает сведения об открытии и закрытии больничного напрямую из медицинского учреждения и самостоятельно собирает документы для расчета.
Таким образом, процесс оформления выплат стал более удобным для работающих граждан. Повышение размера пособия связано с экономическими изменениями и совершенствованием механизмов взаимодействия между службами.
Напомним, ранее сообщалось, что уровень максимальных больничных выплат планируется увеличить в ближайшие годы.