За один день на больничном — до 6,8 тысячи рублей: сколько теперь заплатят за болезнь

Новости по теме

Две пенсии в 2026-м году: кому реально перепадёт увеличенная выплата

Перейти

«Возможно будет сделать не ранее 2026 года»: продлят ли выплаты мамам в декрете

Перейти

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Перейти

Занавес поднимут не скоро: строить вестибюль «Театральной» начнут лишь во втором квартале 2027-го

Перейти

Американцы ушли, цеха остались: бывший завод General Motors в Шушарах оживет лишь в 2026-м

Перейти