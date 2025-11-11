Городовой / Город / За один день на больничном — до 6,8 тысячи рублей: сколько теперь заплатят за болезнь
За один день на больничном — до 6,8 тысячи рублей: сколько теперь заплатят за болезнь

Опубликовано: 11 ноября 2025 10:00




Размер страховых взносов увеличится в связи с изменением предельной базы для их начисления.

Максимальная сумма суточных выплат по листу нетрудоспособности увеличится в 2026 году и составит 6827,4 рубля, что на 1200 рублей больше текущего уровня. Об этом проинформировала пресс-служба Социального фонда Российской Федерации.

Главным поводом для увеличения суммы называют рост предельной базы, из которой рассчитываются страховые взносы.

В соответствии с проектом бюджета Социального фонда на последующие годы, в 2027 году максимальная дневная выплата достигнет 7860,27 рубля. В 2028 году этот показатель вырастет еще и составит 8489,04 рубля. Повышение затронет работающих граждан, которые находятся на больничном.

С 2021 года оформление выплат происходит в проактивном режиме, без бумажных свидетельств о временной нетрудоспособности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Социальный фонд получает сведения об открытии и закрытии больничного напрямую из медицинского учреждения и самостоятельно собирает документы для расчета.

Таким образом, процесс оформления выплат стал более удобным для работающих граждан. Повышение размера пособия связано с экономическими изменениями и совершенствованием механизмов взаимодействия между службами.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень максимальных больничных выплат планируется увеличить в ближайшие годы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
