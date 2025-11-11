Не поднял бокал — схватили за горло: в ресторане на Полтавской отказ от тоста закончился избиением с удушающими

В одном из ресторанов Санкт-Петербурга между посетителями произошла драка после отказа одного из них произнести тост.

Смольнинский районный суд огласил решение по делу, связанному с нападением на двоих петербуржцев возле заведения на Полтавской улице летом 2021 года. Поводом для конфликта стал спор вокруг просьбы произнести тост за столом.

Пострадавшими оказались посетители ресторана, один из которых сделал замечание обвиняемому из-за отказа поддержать тост.

В ответ обвиняемый подговорил второго участника перейти к активным действиям против сначала одного, затем другого из оппонентов.

Оба мужчины оказались на скамье подсудимых: одному предъявили обвинение в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских соображений, совершённом группой, а также в хулиганстве.

Второй предстал перед судом за подстрекательство к этим деяниям.

Свои действия причастные лица отрицают и вину не признали. Несмотря на это, каждому из них назначили по четыре года условного срока с двухлетним испытательным сроком. Суд частично удовлетворил иски потерпевших, взыскав с осужденных компенсацию.

В рамках решения суда с фигурантов в пользу пострадавших взысканы следующие суммы:

200 тысяч рублей — возмещение морального вреда,

142 тысячи рублей — компенсация материального ущерба.

Ранее сообщалось, что Ларисе Долиной угрожали убийством.