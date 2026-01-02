Земные сокровища: 5 продуктов в мире, которые доступны только миллионерам

Еда бывает просто дорогой, а бывает — астрономически дорогой. В мире существуют деликатесы, доступные лишь очень богатым людям, потому что их стоимость просто заоблачная.

Вот пять таких продуктов, чья цена граничит с фантастикой.

Black Ivory — $3000 за килограмм: кофейная экзотика через слона

Пожалуй, самый необычный и дорогой сорт кофе в мире производят в Таиланде, и способ его обработки, мягко говоря, своеобразен. Ключевую роль в этом процессе играют слоны.

Именно эти гиганты становятся невольными участниками создания «черной слоновой кости».

Кофе Black Ivory делают из сорта Thai Arabica. После сбора кофейные ягоды скармливают слонам. В их пищеварительном тракте происходит естественная ферментация урожая, после чего он выводится из организма животных.

Затем ягоды тщательно промывают, сушат на солнце и отбирают лишь самые крупные. Такая сложная и ресурсоемкая обработка обуславливает высокую стоимость продукта.

Небольшое предложение и огромные расходы исходного ингредиента — так, из 33 кг ягод, скормленных слону, получается лишь 1 кг зерен, — делают его самым дорогим сортом кофе.

Дан Ху Пао — доступен только на аукционах: чай с целебной историей

Название самого дорогого чая в мире с китайского дословно переводится как «большой красный халат». Это редчайший вид улуна, выращиваемый в горах Уи китайской провинции Фуцзян.

Легенда гласит, что этот сорт был открыт в XIV веке, в период правления династии Мин, и напиток обладает целебными свойствами, способными излечить многие недуги.

Традиционный сбор урожая проходил с 1 по 15 мая, собирались лишь веточки с первыми четырьмя листьями. После подсушивания, мятия и обжарки в горячем котле, их скручивали. Окончательная сушка и медленное прогревание на углях в течение 72 часов завершали процесс.

Настоящий Дан Ху Пао имеет тысячелетнюю историю. В стране осталось всего 6 материнских кустов на крутом утесе горы Уи, которые считаются национальным достоянием.

В 2006 году китайские власти застраховали их на сумму в 1 триллион юаней и запретили сбор чая. Купить его сейчас можно лишь на аукционах за баснословные деньги.

Так, в 2005 году 20 граммов Дан Ху Пао были проданы за рекордные 208 тысяч юаней.

Алмазная икра — $15,6 тыс. за килограмм: жемчужина редкой белуги

У одного из популярнейших деликатесов — икры — существует множество разновидностей. Но самой дорогой по праву считается «алмазная».

Ее мечет иранская белуга-альбинос — крайне редкая рыба, возраст которой должен быть внушительным — от 60 до 100 лет.

Представители этого вида редко доживают до столь преклонного возраста, что и обуславливает столь высокую стоимость продукта.

Алмазная икра зачастую продается в баночке из 24-каратного золота, что, естественно, влияет на цену, но вряд ли остановит настоящего ценителя.

Ласточкины гнезда — $5500 за килограмм: слюна птицы как деликатес

На самом деле, ласточки не имеют никакого отношения к этому деликатесу. Съедобные гнезда вьют похожие на них стрижи-саланганы, обитающие в пещерах Юго-Восточной Азии. Птицы создают свои жилища из собственной слюны.

Иногда к ней добавляются кусочки перьев, делая гнездо черным, но именно «чистые» гнезда, без примесей, ценятся особенно высоко.

Существуют даже специальные помещения, имитирующие пещеры, куда привлекают стрижей для производства этого необычного деликатеса. Считается, что ласточкины гнезда употребляют в пищу с VII–X веков.

Сегодня их основными потребителями являются жители Сингапура, Китая, Тайваня и Северной Америки. В приготовленном виде деликатес напоминает густой суп, похожий на клейстер, являясь источником белка, углеводов, кальция и магния.

Лосиный сыр — около $1000 за килограмм: шведская молочная роскошь

Родина самого дорогого сыра — Швеция. На ферме Älgens Hus его впервые начали производить из молока местных лосей. Высокая стоимость продукта напрямую связана с необычным основным ингредиентом.

Доить этих животных можно лишь несколько месяцев в году, а сам процесс весьма трудозатратный и занимает около трех часов. В год производится всего несколько сотен килограммов сыра трех сортов: корковый, фета и голубой.

До недавнего времени Швеция была единственной страной, где производили этот необычный деликатес. Однако в 2022 году его начали выпускать и в России, смешивая лосиное молоко с коровьим.

Получившийся сыр стоит значительно дешевле — но тем не менее около 51 тысячи рублей за килограмм.