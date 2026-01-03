Каменный остров: где спрятался петербургский рай из нефти и стали

Это не просто участок суши, разделенный водными протоками, а целый мир, сохранивший уникальную архитектуру и атмосферу ушедших эпох.

В самом сердце Петербурга, недалеко от его шумных центральных артерий, существует особое место — Каменный остров.

На протяжении столетий он служил пристанищем для влиятельных чиновников и элиты, и сегодня продолжает хранить свои тайны, удивляя гостей своим богатством и разнообразием стилей.

Легенда о “Кивисаари” и первые обитатели

Точное происхождение названия “Каменный остров” остается загадкой, но популярная легенда гласит, что некогда у его южного берега покоился огромный камень, возвышающийся над водой и служивший естественным маяком для кораблей.

Отсюда и финское название “Кивисаари”, что в переводе означает “Каменный остров”.

Застройка острова началась еще в 1713 году. Первым его обитателем стал канцлер Гавриил Головкин, а затем остров перешел графу Бестужеву-Рюмину.

Именно он дал старт масштабному благоустройству: сотни крестьянских семей были переселены сюда для осушения болот и расчистки лесов. Целью графа было создание идеального места для загородного отдыха царской знати.

На восточном мысу острова вырос великолепный дворец с садом, где регулярно устраивались пышные гуляния, маскарады и фейерверки.

Императорское наследие и расцвет светской жизни

В 1765 году остров вернулся в собственность императорской семьи. Екатерина II подарила его своему сыну, Павлу I, в чью эпоху появились две важные для острова достопримечательности.

Первая — Предтеченская церковь, построенная архитектором Фельтеном в стиле неоготики. Именно сюда, по преданиям, заходил Пушкин перед роковой дуэлью с Дантесом, и здесь же были крещены его дети.

Вторая значимая постройка — Инвалидный дом, возведенный для ветеранов Чесменского сражения.

К первой половине XIX века Каменный остров превратился в центр светской жизни. Главным его украшением стал Летний театр, куда съезжались лучшие труппы. Среди постоянных посетителей был и сам император Николай I, а также офицеры Конногвардейского полка.

К концу XIX века остров начал активно сдавать в аренду свои свободные участки. Здесь появились дачи известных петербуржцев: купца Елисеева, профессора Бехтерева, промышленника Путилова.

В советское время эти роскошные дачи были переоборудованы под дома для номенклатуры, а для обычных граждан на острове был устроен санаторий.

Архитектурные жемчужины, скрытые от глаз

К сожалению, сегодня многие особняки Каменного острова скрыты за высокими заборами, ведь они по-прежнему служат резиденциями для высокопоставленных лиц.

Однако даже те немногие, что доступны для обозрения, поражают своей красотой и уникальностью.

Дача Гаусвальд — это истинный шедевр стиля модерн. В отличие от типичных для петербургского модерна каменных и гранитных фасадов, это здание поражает обилием дерева.

Именно здесь в начале 1980-х снимались сцены советского фильма о «Шерлоке Холмсе», где дом играл роль жилища Ирэн Адлер.

Особняк Фолленвейдера, построенный для главы портновской мастерской, также выполнен в стиле северного модерна. За свои необычные формы здание получило народные прозвища — “Теремок” или “сахарная голова”.

Дом Кугушевой представляет собой интересное сочетание готики и русского стиля, окруженное живописным парком. Хотя в советское время он был превращен в коммунальный, сегодня здесь располагается детская художественная школа.

Каменноостровский театр, некогда центр светских раутов и место, где бывал Николай I, является единственным сохранившимся в Петербурге памятником деревянного зодчества эпохи классицизма.

Он продолжает играть важную роль в культурной жизни острова, напоминая о его богатом прошлом.