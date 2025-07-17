Изысканный деликатес или смертельный коктейль: Роскачество предупреждает об опасности сыра Бри

Роскачество выявило кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью брендов “Егорлык молоко”, Vitalat, Schonfeld, Treville, “ВкусВилл”, Metro Chef, “Городецкая сыроварня”.
Нарушение санитарных норм: недопустимое присутствие бактерий
“Наличие кишечной палочки выявлено в сырах под марками “Егорлык молоко”, Vitalat, Schonfeld, Treville, “ВкусВилл”, Metro Chef, “Городецкая сыроварня”. Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Проблемы с маркировкой обнаружили во французском сыре “Fromager d’Affinos Excellence”, который продавался на развес без даты изготовления, срока годности и данных об импортере.
В семи образцах не указано использование плесени Geotrichum candidum в составе, хотя ее наличие подтверждено лабораторно.
Несоответствие состава: расхождения в содержании белка и жира
У Schonfeld и Treville также выявлены расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира соответственно.
“Стоит отметить, что по результатам исследования не выявлено ни одного образца с признаками фальсификации, таким образом, все образцы приготовлены из настоящего молока. Не выявлено и антибиотиков, консервантов, опасных добавок”, — добавили в Роскачестве.
Ни один сыр не соответствует опережающему стандарту Роскачества
Всего организация исследовала 20 торговых марок сыра Бри с белой плесенью. Эксперты отметили, что по результатам исследования не выявлено критических рисков для здоровья.
Однако в то же время ни один сыр не соответствует всем требованиям опережающего стандарта Роскачества, тем самым претендентов на присвоение государственного “Знака качества” нет.
Реакция производителей: расследование и усиление контроля
Изготовитель “Тревиль” сообщил о запуске производственного расследования и комплекса мер для повышения качества и безопасности.
“Городецкая сыроварня” провела санитарные дни, очистку вентиляции и смывы, а после получения данных Роскачества усилило контроль, заменило моющие средства и привела маркировку в соответствие.
Другие производители также сообщили о корректирующих мероприятиях.
Реакция торговых сетей: утилизация и усиление контроля
“Спар” утилизировал партию сыра “Городецкой сыроварни” и запросил у производителя пояснения и новые испытания.
“ВкусВилл” и “Лента” усилили контроль за продукцией поставщиков, чьи сыры показали несоответствия.
|Производитель/Бренд
|Меры после проверки
|Schonfeld, Treville
|Запуск расследования. Повышение контроля качества и безопасности.
|"Городецкая сыроварня"
|Санитарные дни, очистка вентиляции, усиление контроля, исправление маркировки.
|"Милкпром" (Alti)
|Прекращено производство Бри с плесенью ещё в апреле 2025.
|Metro Chef, Vitalat, "Атон"
|Корректирующие мероприятия, пересмотр документации и упаковки, заявки на повторные испытания.
|"Егорлык молоко" и "Ко&co"
|Предположение о нарушениях правил хранения в торговых сетях.
|"Спар" (торговая сеть)
|Утилизация партии, запрос объяснений и новых испытаний у производителя.
|"ВкусВилл", "Лента"
|Усиление контроля за продукцией поставщиков с выявленными несоответствиями.
Роскачество призывает потребителей обращать внимание на маркировку и состав сыра Бри, а также следить за новостями об исследованиях качества продуктов.