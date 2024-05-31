Что посмотреть в России кроме Москвы и Питера: четыре потрясающих города

Достопримечательностей в них не меньше.

Большинство российских туристов из маленьких городов стремятся посмотреть Москву и Питер. Но не только две столицы могут похвастаться богатой историей и красивой архитектурой. Вот еще четыре города, которые зачастую недооценивают. И очень зря — здесь есть чем полюбоваться.

Архангельск

До основания Санкт-Петербурга этот город был главным северным портом державы. Это место по праву считается одним из самых красивых в европейской части России, а еще оно отличается отсутствием суеты — здесь жители ведут свой размеренный ритм жизни.

Знакомство с городом стоит начать с набережной Северной Двины, на которой стоит памятник Петру Великому. Отсюда удобно любоваться и самой рекой, и панорамой города.

Также непременно стоит посетить Гостиные Дворы. Это торговые постройки 17-18 веков, выполненные из камня. Сейчас здесь находится один из старейших краеведческих музеев.

А в 25 километрах от Архангельска расположились «Малые Корелы». Это уникальная экспозиция, которая включает в себя старинные избушки, церкви, колокольни и даже амбары. Все это находится под открытым небом и знакомит туриста с историей Поморья.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Нарьян-Мар

Это направление поистине можно назвать недооцененным. А ведь это единственный город за Полярным кругом, в котором можно полюбоваться Северным сиянием. Также туристам стоит посетить Краеведческий музей и Центр арктического туризма. А что касается архитектуры, полюбуйтесь Богоявленским Кафедральным собором и зданием почтамта.

Екатеринбург

Уральская столица смело может похвастаться своей архитектурой в стиле конструктивизма. Еще в городе прекрасные ландшафты, которые сменяются уличными граффити. Но это не какие-нибудь проделки вандалов, а настоящее искусство, ведь именно в этом городе ежегодно проводят фестиваль уличной культуры «Стенография».

Также в этом городе находится один из популярнейших современных музеев — Ельцин Центр. Здесь постоянно обновляются экспозиции, а также проходят различные лекции и мастер-классы. А между прогулками туристам обязательно стоит заглянуть в кафе и отведать традиционных уральских пельменей.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Владимир

Один из красивейших городов, входящих в состав Золотого кольца. Здесь сохранились архитектурные памятники времен белокаменного зодчества. А один из таких — Успенский собор — даже включен в список наследия ЮНЕСКО.

Еще одна достопримечательность города — Золотые ворота. Это главный въезд в город, оснащенный башнями и церковью. Его построили еще в 1158-1164 годах. Сейчас здесь находится военно-историческая экспозиция.

Кроме архитектурных достопримечательностей, Владимир славится живописной природой. Туристам обязательно стоит посетить Патриарший сад или прогуляться вдоль берега реки Клязьмы, советует портал Tripster.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru