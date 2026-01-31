«Диво Остров» меняет декорации: китайское колесо вытеснило ветерана за 60 миллионов

Колесо обозрения из петербургского парка «Диво Остров» продают за 60 миллионов рублей.
По данным «КП-Петербург», лот разместили на популярной онлайн-площадке объявлений, а продавцом выступает мясокомбинат, чей совладелец владеет и самим парком аттракционов.
Аттракцион, произведенный в Италии в 2013 году, работал более 10 лет; его высота достигала 55 метров, вес — 223 тонны, а пропускная способность составляла до 1850 человек в час.
Продажа связана с обновлением парка: в прошлом году там установили новое колесо обозрения китайского производства.
