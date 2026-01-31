Городовой / Город / ГИБДД Петербурга устроило облаву на пьяных и скоростных водителей
ГИБДД Петербурга устроило облаву на пьяных и скоростных водителей

Опубликовано: 31 января 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В Центральном районе Санкт-Петербурга началось профилактическое мероприятие по снижению числа ДТП и повышению безопасности на дорогах.

Инспекторы районного ГИБДД вместе с сотрудниками строевых частей проводят рейды для охраны всех участников движения, в первую очередь пешеходов и детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инспекторы в первую очередь фиксируют водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, что создает большую опасность для других.

Также активно пресекаются типичные нарушения: езда с превышением скорости, игнорирование приоритета пешеходов на пешеходных переходах и несоблюдение норм транспортировки детей.

Помимо проверок, ведутся разъяснительные беседы. Пешеходам напоминают о важности бдительности при пересечении проезжей части, особенно вечером, и советуют применять светоотражающие элементы.

Водителям разъясняют возможные наказания за нарушения и призывают к культуре поведения за рулем.

ГИБДД акцентирует, что дорожная безопасность — дело общее, и ее залогом служат соблюдение правил, взаимное уважение и сознательность каждого участника.

Автор:
Юлия Аликова
Город
