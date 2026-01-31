ГИБДД Петербурга устроило облаву на пьяных и скоростных водителей

В Центральном районе Санкт-Петербурга началось профилактическое мероприятие по снижению числа ДТП и повышению безопасности на дорогах.
Инспекторы районного ГИБДД вместе с сотрудниками строевых частей проводят рейды для охраны всех участников движения, в первую очередь пешеходов и детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инспекторы в первую очередь фиксируют водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, что создает большую опасность для других.
Также активно пресекаются типичные нарушения: езда с превышением скорости, игнорирование приоритета пешеходов на пешеходных переходах и несоблюдение норм транспортировки детей.
Помимо проверок, ведутся разъяснительные беседы. Пешеходам напоминают о важности бдительности при пересечении проезжей части, особенно вечером, и советуют применять светоотражающие элементы.
Водителям разъясняют возможные наказания за нарушения и призывают к культуре поведения за рулем.
ГИБДД акцентирует, что дорожная безопасность — дело общее, и ее залогом служат соблюдение правил, взаимное уважение и сознательность каждого участника.
