Перец не прощает этих ошибок: семь причин, почему у вас слабая рассада

О самых частых ошибках выращивиня перцев рассказала автор Дзен-канала "Елена сад и огород".
Неподходящий грунт
Плотная огородная земля — плохой вариант. Перцу нужна рыхлая, воздухопроницаемая почва с нейтральной кислотностью. В тяжёлый грунт добавляют песок и золу или используют готовые смеси.
Неправильная тара
Перец плохо переносит пикировку. Лучше сразу сеять в отдельные стаканы объёмом 0,5–1 литр или пересаживать только перевалкой, не разрушая ком земли.
Отсутствие подготовки семян
Перед посевом семена желательно обеззаразить и стимулировать. Это повышает всхожесть и делает растения крепче.
Ошибки со сроками
Слишком ранний посев приводит к перерастанию рассады. В итоге она хуже приживается и дольше начинает плодоносить.
Неправильная температура
Для прорастания нужна тепло — около +25…+28°C. После всходов температуру снижают до +22…+25°C, иначе растения вытягиваются.
Недостаток света
Перец остро реагирует на нехватку освещения. Без досветки рассада становится слабой и вытянутой. Оптимально — 12-14 часов света в день.
Ошибки полива
Перелив — одна из главных проблем. Поливать нужно тёплой водой и только после подсыхания верхнего слоя почвы.
