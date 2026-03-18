Перец не прощает этих ошибок: семь причин, почему у вас слабая рассада
Перец не прощает этих ошибок: семь причин, почему у вас слабая рассада

Опубликовано: 18 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Вырастить крепкую рассаду перца несложно, но есть ошибки, которые резко снижают урожай.

О самых частых ошибках выращивиня перцев рассказала автор Дзен-канала "Елена сад и огород".

Неподходящий грунт

Плотная огородная земля — плохой вариант. Перцу нужна рыхлая, воздухопроницаемая почва с нейтральной кислотностью. В тяжёлый грунт добавляют песок и золу или используют готовые смеси.

Неправильная тара

Перец плохо переносит пикировку. Лучше сразу сеять в отдельные стаканы объёмом 0,5–1 литр или пересаживать только перевалкой, не разрушая ком земли.

Отсутствие подготовки семян

Перед посевом семена желательно обеззаразить и стимулировать. Это повышает всхожесть и делает растения крепче.

Ошибки со сроками

Слишком ранний посев приводит к перерастанию рассады. В итоге она хуже приживается и дольше начинает плодоносить.

Неправильная температура

Для прорастания нужна тепло — около +25…+28°C. После всходов температуру снижают до +22…+25°C, иначе растения вытягиваются.

Недостаток света

Перец остро реагирует на нехватку освещения. Без досветки рассада становится слабой и вытянутой. Оптимально — 12-14 часов света в день.

Ошибки полива

Перелив — одна из главных проблем. Поливать нужно тёплой водой и только после подсыхания верхнего слоя почвы.

Ранее мы писали о секретах выращивания пышной и яркой пеларгонии.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
