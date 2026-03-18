Какие документы нужны для получения визы в Индию?

Для оформления визы в Индию в Санкт-Петербурге в 2026 году можно выбрать два варианта: электронную визу (e-Visa) или бумажную визу, которую вклеивают в паспорт. Требования к документам и процессу подачи различаются для каждого типа.
Электронная виза (e-Visa)
Электронная виза оформляется онлайн и подходит для туризма, посещения друзей, бизнеса или кратковременного лечения. Её можно получить на 30 дней, год или 5 лет.
Необходимые документы:
- Заявление на визу, заполненное на сайте правительства Индии.
- Скан первого разворота загранпаспорта в формате PDF. Паспорт должен действовать минимум 6 месяцев на момент въезда в Индию.
- Фото квадратной формы в формате JPEG (не старше 6 месяцев). Лицо должно быть на светлом фоне без очков.
Важные нюансы:
- Электронную визу нельзя оформить для детей, вписанных в паспорт родителя. У ребёнка должен быть свой загранпаспорт.
- Подать заявление нужно не позднее чем за 4 дня до поездки. Рассмотрение занимает до 3 рабочих дней.
- Визовый сбор оплачивается онлайн. Размер сбора зависит от сезона — с апреля по июнь стоимость ниже.
- Въехать в Индию по электронной визе можно только через международные аэропорты или морские порты. При въезде все путешественники сдают отпечатки пальцев.
Бумажная виза
Бумажную визу оформляют через Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге. Адрес: ул. Рылеева, 35.
Необходимые документы:
- Заявление-анкета на английском языке, распечатанное в двух экземплярах и подписанное заявителем.
- Копия первой страницы и оригинал загранпаспорта. Паспорт должен действовать не менее 6 месяцев со дня подачи заявления и иметь минимум 2 пустые страницы.
- Копии страниц гражданского паспорта: первой, с пропиской и с отметкой о ранее выданных загранпаспортах.
- Одно цветное фото 35×45 мм на белом фоне. Фотографию нужно наклеить на анкету.
- Авиабилеты в Индию и обратно.
- Подтверждение бронирования отеля или нотариально заверенное приглашение от частного лица.
Важные нюансы:
С 1 декабря 2025 года для всех заявителей обязательна сдача биометрии (фото и отпечатки пальцев). Дети до 12 лет освобождаются от этой процедуры.
Срок оформления бумажной визы — до 1 недели с момента подачи.
Виза начинает действовать со дня её печати в консульстве.