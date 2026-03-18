Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для получения визы в Индию?
Какие документы нужны для получения визы в Индию?

Опубликовано: 18 марта 2026 17:40
 Проверено редакцией
индия, город
Global Look Press/ Belkin Alexey
Для поездки в Индию можно оформить электронную или бумажную визу, в зависимости от этого различаются пакеты документов.

Для оформления визы в Индию в Санкт-Петербурге в 2026 году можно выбрать два варианта: электронную визу (e-Visa) или бумажную визу, которую вклеивают в паспорт. Требования к документам и процессу подачи различаются для каждого типа.

Электронная виза (e-Visa)

Электронная виза оформляется онлайн и подходит для туризма, посещения друзей, бизнеса или кратковременного лечения. Её можно получить на 30 дней, год или 5 лет.

Необходимые документы:

  • Заявление на визу, заполненное на сайте правительства Индии.
  • Скан первого разворота загранпаспорта в формате PDF. Паспорт должен действовать минимум 6 месяцев на момент въезда в Индию.
  • Фото квадратной формы в формате JPEG (не старше 6 месяцев). Лицо должно быть на светлом фоне без очков.

Важные нюансы:

  • Электронную визу нельзя оформить для детей, вписанных в паспорт родителя. У ребёнка должен быть свой загранпаспорт.
  • Подать заявление нужно не позднее чем за 4 дня до поездки. Рассмотрение занимает до 3 рабочих дней.
  • Визовый сбор оплачивается онлайн. Размер сбора зависит от сезона — с апреля по июнь стоимость ниже.
  • Въехать в Индию по электронной визе можно только через международные аэропорты или морские порты. При въезде все путешественники сдают отпечатки пальцев.

Бумажная виза

Бумажную визу оформляют через Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге. Адрес: ул. Рылеева, 35.

Необходимые документы:

  • Заявление-анкета на английском языке, распечатанное в двух экземплярах и подписанное заявителем.
  • Копия первой страницы и оригинал загранпаспорта. Паспорт должен действовать не менее 6 месяцев со дня подачи заявления и иметь минимум 2 пустые страницы.
  • Копии страниц гражданского паспорта: первой, с пропиской и с отметкой о ранее выданных загранпаспортах.
  • Одно цветное фото 35×45 мм на белом фоне. Фотографию нужно наклеить на анкету.
  • Авиабилеты в Индию и обратно.
  • Подтверждение бронирования отеля или нотариально заверенное приглашение от частного лица.

Важные нюансы:

С 1 декабря 2025 года для всех заявителей обязательна сдача биометрии (фото и отпечатки пальцев). Дети до 12 лет освобождаются от этой процедуры.

Срок оформления бумажной визы — до 1 недели с момента подачи.

Виза начинает действовать со дня её печати в консульстве.

Автор:
Пономарева Дарина
