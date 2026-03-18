Исаакиевский собор готовит сенсационную книгу к 240-летию Огюста Монферрана на основе секретных архивов

Опубликовано: 18 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Авторы книги опирались на архивные документы.

Государственный музей «Исаакиевский собор» работает над выпуском научного издания, которое раскроет с новой стороны отдельные эпизоды жизни архитектора Огюста Монферрана.

По словам ведущего научного сотрудника Василия Яковлева, предварительное название книги — «Архитектор его императорского величества, строитель Исаакиевского собора. Жизнь и труды Огюста Монферрана».

Эта публикация станет главной издательской инициативой музея в текущем году, посвященном 240-летию архитектора, сообщает "Наш район".

Как отметил Яковлев, формулировка в названии не случайна: фраза «Архитектор его императорского величества, строитель Исаакиевского собора» на французском языке была на личной печати Монферрана, которой он удостоверял титулы своих изданий и многие чертежи.

Авторы опирались на архивные материалы, в том числе ранее не опубликованные документы из Российского государственного архива древних актов и отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Благодаря им издание предложит свежий взгляд на биографию Монферрана.

В Санкт-Петербурге юбилей архитектора отмечают весь год. В ноябре в Научно-исследовательском музее Российской академии художеств стартует межмузейная выставка «Не весь умру».

Автор:
Юлия Аликова
