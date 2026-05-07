Турецкие оладьи из капусты и кефира: необычное сочетание, которое удивляет своим вкусом

Пышное тесто на кефире идеально сочетается с ароматной тушёной капустой.

Это блюдо получается универсальным: подойдёт и на ужин, и как перекус. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".

Ингредиенты:

капуста — 350-400 г,

лук — 1 шт.,

морковь — 1 шт.,

яйца — 2 шт.,

кефир — 400 мл,

мука — 350-380 г,

сода — 1/2 ч. л.,

соль — 1/2 ч. л.,

чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Мелко шинкую капусту, слегка солю и хорошо обминаю руками, чтобы стала мягче и сочнее. Лук нарезаю мелким кубиком, морковь натираю на крупной тёрке. Разогреваю сковороду с растительным маслом, сначала обжариваю лук до золотистости, затем добавляю морковь и готовлю ещё пару минут.

Добавляю капусту, перемешиваю и слегка обжариваю. Затем накрываю крышкой и тушу на небольшом огне около 10-15 минут, пока овощи не станут мягкими. Даю начинке немного остыть.

Для теста взбиваю яйца с солью, отдельно смешиваю кефир с содой и соединяю с яйцами. Постепенно добавляю муку, доводя тесто до густой, но мягкой консистенции.

Вмешиваю в тесто остывшую капустную начинку и тщательно перемешиваю. Разогреваю сковороду с маслом, выкладываю тесто ложкой, формируя оладьи. Обжариваю с двух сторон до румяной корочки.

Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подаю горячими — со сметаной или густым йогуртом.

Примерное время приготовления: 40-50 минут

