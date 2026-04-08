6 яиц и 2 банки тунца: Получаю не салат, а настоящую вкуснятину за 6 минут - варю только яйца

Способ приготовления салата с тунцом.

Хотите приготовить самый быстрый, но при этом изысканный салат? Блюдо с тунцом точно придётся по душе вам и вашим домашним, приготовить его можно за 6 минут, не более.

Для приготовления вкусного салата нам понадобится:

2 банки тунца в собственном соку;

6 крупный куриных яиц;

3 маринованных огурца;

1 банка кукурузы;

1 красная луковица;

200 г майонеза или сметаны.

Приготовление салата по шагам

Самое длительное в приготовлении салата - сварить яйца. Пока они готовятся, нарежем и выложим в салатник остальные продукты.

Маринованные огурцы режем средники кусочками, сок сливаем, он может сделать салат водянистым.

Консервы открываем, с кукурузы сливаем жидкость. Мякоть тунца выкладываем в отдельную посуду, разминаем вилкой на небольшие кусочки.

Лук режем средней толщины полукольцами, можно немного сбрызнуть его уксусом, так он получится ещё вкуснее.

Яйца остужаем, чистим, измельчаем. Можно просто нарубить их ножом, а можно пропустить через специальный нож-сетку, так будет быстрее.

Все продукты соединяем в салатнике. Добавляем майонез или сметану. Если выбираете сметану, то вкус получится более мягким, с майонезом - более острым и насыщенным.

Пробуем салат на соль, чаще всего её можно не класть, огурец и рыба дадут достаточно соли. Украшаем салат веточкой свежей зелени и сразу подаём его к столу, вкуснее не бывает!

Подать этот салат можно незваным гостям, которых нечем угостить. Приготовить блюдо успеете, пока они разуваются и моют руки, а они будут думать, что вы подготовились к их приходу заранее.

