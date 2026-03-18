От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства
Вот почему рассада пожелтела: исправьте эти 5 ошибок – и всходы станут ярче изумруда Полезное
Исаакиевский собор готовит сенсационную книгу к 240-летию Огюста Монферрана на основе секретных архивов Город
Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака Полезное
Какие документы нужны для получения визы в Индию? Вопросы о Петербурге
Перец не прощает этих ошибок: семь причин, почему у вас слабая рассада Полезное
От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства

Опубликовано: 18 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Северной столице появится восемь новых общественных пространств.

В Петербурге появятся восемь обновленных общественных зон. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордера на эти работы.

Обновление стартует, к примеру, в сквере на пересечении Садовой улицы и улицы Профессора Молчанова в Павловске, а также у дома №3 в Басковом переулке Центрального района.

В ГАТИ уточнили, что продолжится благоустройство Изотовского сквера, аллеи Чернобыльцев, парка Строителей, сквера Леонарда Эйлера, участка возле дома №20 на Ростовской улице в Шушарах и территории у Федоровского городка в Пушкинском районе.

В 2026 году в план включили 62 новых объекта. Основная часть из них сосредоточена в Московском районе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
