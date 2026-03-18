От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства

В Петербурге появятся восемь обновленных общественных зон. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордера на эти работы.
Обновление стартует, к примеру, в сквере на пересечении Садовой улицы и улицы Профессора Молчанова в Павловске, а также у дома №3 в Басковом переулке Центрального района.
В ГАТИ уточнили, что продолжится благоустройство Изотовского сквера, аллеи Чернобыльцев, парка Строителей, сквера Леонарда Эйлера, участка возле дома №20 на Ростовской улице в Шушарах и территории у Федоровского городка в Пушкинском районе.
В 2026 году в план включили 62 новых объекта. Основная часть из них сосредоточена в Московском районе.