Экзотика на Невском: где в Петербурге можно было купить попугая и индийский шелк

Петербург — город с особым торговым духом. Основанный Петром Великим как «окно в Европу», он с самого начала был задуман как крупный торговый узел, где сходятся товары, люди и истории.

Торговля экзотикой в Петербурге — это не просто про редкие фрукты или диковинных животных, а про целую атмосферу, которая зародилась еще в XVIII веке и жила в сердце города.

Как все начиналось: порты, рынки и Гостиный двор

Петр Первый понимал, что для процветания России нужен выход к морю и развитая торговля. Поэтому первым делом он построил порт у устья Невы и создал вокруг него инфраструктуру.

В 1703 году в порт пришло первое торговое судно из Голландии с солью и вином, и с тех пор паруса стали привычным пейзажем Невы.

Гостиный двор — это был своего рода торговый центр того времени, где собирались купцы и продавали самые разные товары, пишет сайт Архивы Санкт-Петербурга.

Сначала он располагался на Троицкой площади, но позже переехал на Васильевский остров, ближе к порту. Там же, рядом с Биржей, появлялись лавки с экзотикой.

Там продавали пряности, чай, кофе, тропические фрукты и даже экзотические животные — попугаи, черепахи, обезьяны. В те времена это было настоящее чудо для горожан.

Экзотика на каждом углу

В Петербурге XVIII–XIX веков экзотические товары продавались не только в Гостином дворе. Апраксин двор, расположенный между Фонтанкой и Садовой улицей, был крупнейшим рынком с товарами со всего мира.

Там можно было найти и восточные ковры, и китайский фарфор, и японские веера, и индийские ткани — все, что ассоциировалось с богатством и дальними странами.

Елисеевский магазин на Невском проспекте, открывшийся в начале XX века, был настоящим гастрономическим раем: устрицы, ананасы, редкие вина, икра, специи.

Владели такими лавками зачастую иностранцы — армяне, греки, немцы, французы, которые привозили товары из своих родных краев и делали Петербург настоящим международным базаром.

Рынки — сердце городской торговли

Кроме крупных торговых комплексов, в Петербурге всегда было много рынков. Первый рынок появился почти сразу после основания города — в 1705 году.

Сначала это были простые деревянные лавки с продуктами, но к концу XVIII века рынков стало уже несколько, включая знаменитый Апраксин двор, Сенной рынок и Ямской рынок, где можно было купить все.

Сенная площадь, например, изначально была местом торговли сеном, но к началу XIX века стала главным продовольственным рынком города.

Там торговали с возов, лотков и ларьков, и несмотря на некоторую хаотичность, именно там можно было найти самые свежие и разнообразные продукты

Сегодня, гуляя по Невскому или Апраксину двору, можно почувствовать отголоски той эпохи, когда Петербург был настоящим воротами в мир, где каждый мог найти что-то необычное и удивительное.