Ешь от пуза, не спи ни минуты: россияне провели тест бизнес-класса «Авроры»
Ешь от пуза, не спи ни минуты: россияне провели тест бизнес-класса «Авроры»

Опубликовано: 4 января 2026 22:30
 Проверено редакцией
Пассажир, еда
Ешь от пуза, не спи ни минуты: россияне провели тест бизнес-класса «Авроры»
Фото: Городовой.ру

Зарекомендовал себя как удобный вечерний поезд между Москвой и Петербургом, а его бизнес-класс пользуется высоким спросом. Но стоит ли переплачивать за билет, если сервис может мешать отдыху?

Поездка в бизнес-классе «Авроры» (вагон 1Р) начинается с приятных отличий: компоновка кресел 2+1 создаёт ощущение простора, все места развёрнуты по ходу движения, есть розетки и дорожный набор. При цене от ~3900 рублей это выглядит привлекательнее бизнес-класса «Сапсана».

Однако у медали есть обратная сторона. Главная особенность — интенсивное питание, которое практически не прекращается: напитки после отправления, горячее блюдо до Бологого, затем чай/кофе с десертом.

Проводница работает без остановки, но из-за этого столик постоянно занят, а яркий свет в салоне горит почти всю поездку. Это создаёт ощущение непрерывной активности и мешает расслабиться, поспать или сосредоточенно поработать.

Дополнительный минус — очень слабый мобильный интернет и позднее подключение Wi-Fi, что превращает путь в «цифровой детокс».

Бизнес-класс «Авроры» предлагает физический комфорт и обильное питание, но лишает главного для вечернего рейса — возможности спокойно отдохнуть. Для многих пассажиров эконом-класс с аналогичными креслами и возможностью заказать еду по желанию может оказаться более рациональным выбором. «Аврора» заняла свою нишу, но её бизнес-сервис подойдёт не всем.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
