Тысяча червей! Как сделать биогумус своими руками – агроном Лозовой рассказал о правилах вермикомпостирования

Что такое вермикомпостирование и почему оно лучше обычного

Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени определяется плодородием почвы. Несмотря на возможность применения минеральных или органических удобрений для стимуляции роста растений, фундаментальное значение для урожая имеет качество почвы.

Природные процессы формирования одного сантиметра чернозема занимают более трехсот лет. Однако современные агротехнические методы позволяют значительно ускорить этот процесс, сокращая его до сотен раз. Подробнее рассказал агроном Андрей Лозовой.

Что такое вермикомпостирование

Вермикомпостирование представляет собой технологию использования компостных червей для производства органического удобрения, обладающего превосходными качественными характеристиками. Полученный продукт называется биогумусом. Процесс вермикомпостирования отличается более высокой скоростью по сравнению с традиционным компостированием, при этом отсутствует саморазогрев компостной массы, что минимизирует потери азота.

Компостные черви потребляют исключительно органические остатки. Создавая туннели в почве, они способствуют более глубокому проникновению корневой системы растений. Питательная ценность вермикомпоста в шесть-десять раз превышает аналогичный показатель для навоза.

Дождевые черви функционируют как биологические измельчители, отличаясь высокой прожорливостью. Ежедневно черви способны перерабатывать объем пищи, эквивалентный их собственной массе тела.

Рацион включает практически все органические материалы: навоз, опавшие листья, скошенную траву, овощи, фрукты, а также бумагу и картон.

Использование мясных и молочных продуктов, цитрусовых корок и плодов в качестве корма для червей недопустимо. Однако добавление кальция в компост является полезным и рекомендуется.

Как закладывать компостные кучи

Существуют различные методы закладки компоста, такие как бурты, гряды, ложа и контейнеры. Принцип их функционирования един: регулярное добавление тонкого слоя измельченной органики через равные промежутки времени. Это обеспечивает постоянное питание червей и предотвращает их миграцию из компостника.

Следует учитывать, что основная масса червей концентрируется в верхнем слое органики толщиной 10-15 см. Они постоянно перемещаются вверх, постепенно перерабатывая органические материалы. Высота компостной кучи или буртов не должна превышать 1 метра во избежание самовозгорания, что негативно сказывается на жизнедеятельности червей.

