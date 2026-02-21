В Москве открыли памятник, который должен был появиться полвека назад - даже во Вьетнаме раньше поставили

Подвиг Германа Титова увековечили на ВДНХ

В конце прошлого года в Москве открыли памятник человеку, чей подвиг до сих пор не был отмечен здесь. В октябре 2025 года на Аллее Космонавтов у ВДНХ появился бюст Германа Титова — спустя 58 лет после появления здесь монумента Гагарину и другим покорителям космоса. Как отмечает блог «Беспорядочные путешествия», справедливость восторжествовала: у Космонавта No2 появилось своё почётное место в столице.

Заслуги Титова сложно переоценить. В августе 1961 года он провёл на орбите 25 часов, сделав 17 витков вокруг Земли. Он стал первым, кто доказал, что человек способен жить в космосе: Титов спал и принимал пищу в условиях невесомости. Что так просто на Земле, до него было удивительным представить в космосе.

Автор публикации, гуляя по обновлённой Аллее Космонавтов, вспомнил и другие памятники Титову, которые ему довелось увидеть в поездках. Самый неожиданный находится во Вьетнаме, на острове в бухте Халонг. В 1962 году Хо Ши Мин лично принимал космонавта и назвал его «великим другом вьетнамского народа». Сегодня остров Титова — одна из главных достопримечательностей бухты, а памятник у причала встречает тысячи туристов, которые часто и не догадываются, кто такой этот «Ти Топ».

Третий памятник автор увидел в подмосковном Краснознаменске, где находится дублирующий центр управления полётами. Титов долгие годы работал здесь, внёс вклад в развитие города и стал его почётным гражданином. В сквере его имени установлен монумент, а на стене одного из зданий до сих пор висит плакат с фотографией космонавта.

Герман Титов не был первым. Но его вклад в освоение космоса не менее важен. И хорошо, что сегодня память о нём живёт не только в закрытых городах и далёких островах, но и в самом сердце Москвы, заключает автор.

Ранее Городовой рассказал, в каких городах поставили памятники буквам и почему.