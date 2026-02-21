В Карелию за 15 000 рублей: где дешево отдохнуть летом 2026 года в краю лесов и озер – мнение эксперта

Бюджетный отдых в Карелии летом 2026 года

Карелия — это мечта для многих, кто ищет уединения с природой. Ее бескрайние леса, кристально чистые озера, свежий воздух и уникальные достопримечательности ежегодно манят тысячи туристов. И хотя часто говорят, что отдых здесь обходится недешево, это не совсем так. В Карелии вполне реально найти варианты, которые не ударят по карману.

Загадочный поселок

Один из таких примеров — уютный поселок Эссойла, о котором рассказал автор канала "Terra Nord". Здесь, всего в 70 километрах от Петрозаводска, прямо посреди леса расположились комфортабельные домики. Они идеально подходят как для романтического уикенда вдвоем, так и для веселого отдыха большой компанией. Это идеальное место для тех, кто мечтает сбежать от городской суеты и по-настоящему расслабиться.

Глэмпинг

Что особенно приятно, глэмпинг в Эссойле открыт круглый год. А развлечений здесь предостаточно. Можно наслаждаться неспешными прогулками по лесу, освежиться в открытом бассейне, попариться в сибирском чане или отправиться на живописные вылазки к озеру. Карелия может быть доступнее, чем вы думаете!

Личный опыт туриста

"Поездка в Эссойлу — это не просто отдых, а настоящее приключение, которое оставляет в душе светлые воспоминания и желание вернуться сюда снова. Если вы ищете место, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы, Эссойла — идеальный выбор", - рассказала Ангелина из Рязани.

